Жінка заповнює документи. Фото: Новини.LIVE

Під час оформлення угоди покупцеві важливо подбати не лише про документи на нерухомість, а й про підтвердження походження грошей. Купівля квартири може супроводжуватися фінансовим моніторингом, у межах якого нотаріус попросить пояснити джерело заощаджень і надати відповідні довідки. Тому підготувати підтвердження доходів краще заздалегідь.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

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Коли під час купівлі квартири перевіряють гроші

Фінансовий моніторинг є обов'язковою частиною процедури купівлі-продажу нерухомості. Нотаріуси належать до суб'єктів первинного фінансового моніторингу, тому під час посвідчення договорів мають виконувати вимоги законодавства щодо перевірки клієнтів та походження коштів.

За роз'ясненням Мін'юсту, особлива увага приділяється операціям із нерухомістю на суму від 400 000 грн. У таких випадках нотаріус повинен з'ясувати, звідки покупець отримав гроші та чи є законні підстави для їх використання.

Водночас ця сума не означає, що операції на меншу вартість гарантовано залишаться без перевірки. Фінансовий моніторинг працює за ризик-орієнтованим підходом, тому додаткові запитання можуть виникнути й за інших обставин, якщо операція має ознаки підозрілої або не відповідає відомостям про фінансовий стан людини.

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Варто також враховувати, що правила фінмоніторингу не запровадили спеціально з 2026 року. Обов'язок перевіряти походження коштів під час відповідних операцій діє в Україні вже тривалий час.

Які документи потрібні

Перелік підтверджень залежить від того, яким способом покупець отримав гроші. Універсального документа для всіх ситуацій немає, тому варто заздалегідь підготувати папери, які відповідають конкретному джерелу доходу.

Зокрема, нотаріус може попросити:

Заробітна плата. Довідку про доходи, відомості з податкової декларації або банківські виписки, які підтверджують надходження зарплати та накопичення коштів.

Довідку про доходи, відомості з податкової декларації або банківські виписки, які підтверджують надходження зарплати та накопичення коштів. Підприємницька діяльність . Податкову звітність ФОП або документи про фінансові результати діяльності компанії.

. Податкову звітність ФОП або документи про фінансові результати діяльності компанії. Продаж іншого майна . Договір купівлі-продажу квартири, будинку, автомобіля чи іншого об'єкта, а також підтвердження отримання оплати.

. Договір купівлі-продажу квартири, будинку, автомобіля чи іншого об'єкта, а також підтвердження отримання оплати. Спадщина . Свідоцтво про право на спадщину та документи, які підтверджують отримання відповідних грошей або майна.

. Свідоцтво про право на спадщину та документи, які підтверджують отримання відповідних грошей або майна. Подарунок від родичів . Договір дарування та, за наявності, банківські документи про переказ коштів.

. Договір дарування та, за наявності, банківські документи про переказ коштів. Кредит або позика . Кредитний договір чи договір позики, а також підтвердження фактичного отримання грошей.

. Кредитний договір чи договір позики, а також підтвердження фактичного отримання грошей. Заощадження. Банківські виписки, довідки про доходи та інші документи, які допомагають пояснити, як саме людина накопичила необхідну суму.

Якщо покупець роками відкладав частину зарплати, йому варто зберігати підтвердження офіційних доходів і руху коштів на рахунках. Це допоможе пояснити, як сформувалися заощадження та чи відповідають вони фінансовим можливостям людини.

Чи може банк зупинити оплату квартири

Окрему перевірку може проводити банк, через який покупець переказує гроші продавцеві. Фінансова установа має право запитати додаткову інформацію про походження коштів, якщо операція потребує перевірки відповідно до внутрішніх процедур та законодавства.

Якщо клієнт не надає необхідних документів або відомостей, банк може відмовити в проведенні фінансової операції чи припинити ділові відносини за передбачених законом підстав. Аналогічно нотаріус може відмовити у вчиненні нотаріальної дії, якщо для цього є законні підстави.

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