Женщина заполняет документы. Фото: Новини.LIVE

При оформлении сделки покупателю важно позаботиться не только о документах на недвижимость, но и о подтверждении происхождения денежных средств. Покупка квартиры может сопровождаться финансовым мониторингом, в рамках которого нотариус попросит объяснить источник сбережений и предоставить соответствующие справки. Поэтому подготовить подтверждение доходов лучше заранее.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Когда при покупке квартиры проверяют деньги

Финансовый мониторинг является обязательной частью процедуры купли-продажи недвижимости. Нотариусы относятся к субъектам первичного финансового мониторинга, поэтому при удостоверении договоров должны выполнять требования законодательства относительно проверки клиентов и происхождения средств.

Согласно разъяснениям Минюста, особое внимание уделяется сделкам с недвижимостью на сумму от 400 000 грн. В таких случаях нотариус должен выяснить, откуда покупатель получил деньги и имеются ли законные основания для их использования.

В то же время эта сумма не означает, что сделки на меньшую сумму гарантированно останутся без проверки. Финансовый мониторинг работает по принципу риск-ориентированного подхода, поэтому дополнительные вопросы могут возникнуть и при других обстоятельствах, если сделка имеет признаки подозрительной или не соответствует сведениям о финансовом положении человека.

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Стоит также учитывать, что правила финансового мониторинга не ввели специально с 2026 года. Обязанность проверять происхождение средств при соответствующих операциях действует в Украине уже давно.

Какие документы необходимы

Перечень подтверждающих документов зависит от того, каким образом покупатель получил деньги. Универсального документа для всех ситуаций нет, поэтому стоит заранее подготовить документы, соответствующие конкретному источнику дохода.

В частности, нотариус может запросить:

Заработная плата. Справку о доходах, сведения из налоговой декларации или банковские выписки, подтверждающие поступление зарплаты и накопление средств.

Справку о доходах, сведения из налоговой декларации или банковские выписки, подтверждающие поступление зарплаты и накопление средств. Предпринимательская деятельность . Налоговую отчетность ФЛП или документы о финансовых результатах деятельности компании.

. Налоговую отчетность ФЛП или документы о финансовых результатах деятельности компании. Продажа другого имущества . Договор купли-продажи квартиры, дома, автомобиля или другого объекта, а также подтверждение получения оплаты.

. Договор купли-продажи квартиры, дома, автомобиля или другого объекта, а также подтверждение получения оплаты. Наследство . Свидетельство о праве на наследство и документы, подтверждающие получение соответствующих денежных средств или имущества.

. Свидетельство о праве на наследство и документы, подтверждающие получение соответствующих денежных средств или имущества. Подарок от родственников . Договор дарения и, при наличии, банковские документы о переводе средств.

. Договор дарения и, при наличии, банковские документы о переводе средств. Кредит или ссуда . Кредитный договор или договор ссуды, а также подтверждение фактического получения денег.

. Кредитный договор или договор ссуды, а также подтверждение фактического получения денег. Сбережения. Банковские выписки, справки о доходах и другие документы, помогающие объяснить, как именно человек накопил необходимую сумму.

Если покупатель годами откладывал часть зарплаты, ему стоит сохранять подтверждения официальных доходов и движения средств на счетах. Это поможет объяснить, как сформировались сбережения и соответствуют ли они финансовым возможностям человека.

Может ли банк заблокировать оплату квартиры

Отдельную проверку может проводить банк, через который покупатель перечисляет деньги продавцу. Финансовое учреждение вправе запросить дополнительную информацию о происхождении средств, если операция требует проверки в соответствии с внутренними процедурами и законодательством.

Если клиент не предоставляет необходимых документов или сведений, банк может отказать в проведении финансовой операции или прекратить деловые отношения на предусмотренных законом основаниях. Аналогично нотариус может отказать в совершении нотариального действия, если для этого имеются законные основания.

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