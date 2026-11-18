Сімейна пара отримує ключі від квартири. Фото: magnific.com

Понад три чверті українців готові витратити на купівлю житла не більш як 60 000 доларів. Водночас у деяких регіонах цієї суми вже недостатньо навіть для придбання однокімнатної квартири. Різниця у вартості нерухомості залежить від області та конкретного району міста.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на DIM.RIA.

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Скільки українці готові витратити на житло

Найпопулярнішим бюджетом для купівлі нерухомості серед учасників опитування стала сума від 30 000 до 60 000 доларів. Такий варіант обрали 43,1% респондентів. Ще 33,3% планували витратити на придбання житла до 30 000 доларів.

Більший бюджет розглядали значно рідше:

17,3% — від 60 000 до 100 000 доларів;

6,3% — понад 100 000 доларів.

Таким чином, 76,4% опитаних орієнтувалися на суму до 60 000 доларів. Водночас фінансові можливості потенційних покупців змінювалися. У 33,9% респондентів бюджет на нерухомість скоротився, у 29,4% — збільшився, а у 36,8% залишився незмінним.

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Важливо, що опитування проводили навесні 2026 року, тому ці показники відображають плани учасників на момент дослідження, а не фактичні обсяги придбання житла протягом року.

Яку нерухомість хочуть купувати українці

Найбільше учасників опитування цікавили приватні будинки. Такий варіант обрали 34,7% респондентів. Ще 25,9% розглядали квартири на вторинному ринку, а 17,4% — житло в новобудовах.

Таунхауси цікавили 3% опитаних, а 19% ще не визначилися з типом нерухомості.

На рішення про купівлю передусім впливали фінансові можливості. Зокрема, 51,3% учасників враховували власні доходи та матеріальне становище. Ще 42% звертали увагу на високу вартість нерухомості, а 31,2% — на невизначеність через війну та безпекову ситуацію.

Державні програми підтримки, зокрема єОселя, мали значення для 20,7% респондентів.

Скільки коштують квартири в Україні у 2026 році

Порівняти очікування покупців із пропозиціями на ринку можна за жовтневою статистикою вартості нерухомості. Вона демонструє, що бюджету в 60 000 доларів вистачає не в усіх регіонах навіть на однокімнатну квартиру.

Зокрема, медіанна вартість такого житла становила:

Київ — 85 000 доларів;

Закарпатська область — 85 000 доларів;

Херсонська область — 16 000 доларів.

У столиці різниця між районами також суттєва. Найдорожчим залишається Печерський район, де медіанна вартість однокімнатної квартири сягнула 179 000 доларів. Натомість у Деснянському районі аналогічне житло коштувало близько 46 000 доларів.

Отже, за бюджету 60 000 доларів покупець може розглядати однокімнатну квартиру в доступнішому столичному районі. Однак для придбання житла в дорожчих локаціях доведеться шукати додаткові кошти.

Відчутною може бути різниця і на первинному ринку. У жовтні медіанна вартість квадратного метра в київських новобудовах становила 1 504 долари. За такою ціною квартира площею 40 квадратних метрів коштуватиме приблизно 60 160 доларів.

Це вже трохи перевищує найпоширеніший бюджет учасників опитування. Крім того, покупцям варто враховувати витрати на оформлення угоди та облаштування помешкання.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому продаж квартири в Україні може завершитися відмовою в оформленні угоди. Перед переоформленням нерухомості власникам варто перевірити документи, інформацію про борги та можливі обмеження. Інакше навіть підготовлений продаж може затриматися через проблеми з державною реєстрацією.

Також Новини.LIVE повідомляли, як зміняться умови державної програми єОселя з 15 січня 2027 року. Для молодих українців віком до 26 років перший внесок становитиме 10%, а для сімей до 35 років — 20%. Крім того, передбачені зміни відсоткових ставок і збільшення допустимої площі та вартості житла.