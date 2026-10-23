Жінка на балконі в старому будинку. Фото: УНІАН

Якщо в багатоквартирному будинку протікає дах, ламається ліфт або потрібно міняти труби, ремонт не завжди можна оплатити зі звичайних внесків. Проблема загострюється, коли частина мешканців накопичує борги або відмовляється здавати гроші. У такій ситуації виникає головне питання: чи можуть сумлінних платників змусити покривати нестачу та як домогтися грошей від неплатників?

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на PMG.ua.

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Чи доведеться платити за сусідів, які накопичили борги

Власник квартири не зобов’язаний автоматично погашати заборгованість сусідів. Проте він повинен брати участь у витратах на утримання спільного майна будинку відповідно до своєї частки та законно ухвалених рішень співвласників.

Наприклад, якщо ОСББ затвердило ремонт даху вартістю 120 000 грн, а загальна площа квартир і нежитлових приміщень у будинку становить 3 000 кв. м, то за розподілу витрат пропорційно площі власник квартири на 60 кв. м має сплатити 2 400 грн. Це умовний приклад: фактична сума залежить від кошторису та встановленого порядку розподілу витрат.

Якщо один із мешканців не платить, його частина не стає автоматично боргом інших власників. Водночас ремонт потрібно фінансувати, тому співвласники можуть розглянути питання додаткових внесків і визначити законне джерело коштів.

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Що робити, якщо ОСББ збирає додаткові гроші

Якщо мешканцям повідомили про додатковий збір на ремонт, не варто одразу переказувати гроші без пояснень або відмовлятися від оплати. Спочатку потрібно з’ясувати, на якій підставі вимагають внесок.

Власнику квартири варто попросити:

протокол загальних зборів, на яких затвердили ремонт або додаткові внески;

кошторис із вартістю робіт і матеріалів;

розрахунок суми, яку має сплатити конкретний власник;

інформацію про наявні кошти ремонтного фонду та заборгованість мешканців.

Співвласник має право ознайомлюватися з протоколами зборів і отримувати їхні копії. Якщо рішення ухвалили з порушеннями або нарахування не мають належного обґрунтування, їх можна оскаржити в суді.

Важливо розрізняти ситуації, коли ОСББ затверджує додатковий внесок на ремонт, і коли від сумлінного платника вимагають погасити конкретний борг сусіда. Це різні підстави для оплати.

Як змусити неплатників погасити борги

Якщо власник квартири не сплачує затверджені внески, ОСББ може діяти послідовно.

Перший крок — письмова вимога. Боржнику надсилають повідомлення із сумою заборгованості, періодом її виникнення та реквізитами для оплати. Також можна запропонувати укласти договір про реструктуризацію, якщо ОСББ погоджується на такий варіант.

Другий крок — звернення до суду. Якщо власник не погашає борг добровільно, ОСББ може подати позов про стягнення заборгованості. Для цього потрібні документи, які підтверджують обов’язок сплачувати внески, їхній розмір і суму несплачених платежів.

Третій крок — примусове стягнення. Якщо є судове рішення, яке підлягає виконанню, а боржник не платить добровільно, справу передають державному або приватному виконавцю. У межах виконавчого провадження можуть застосовуватися передбачені законом заходи, зокрема арешт коштів на рахунках і стягнення грошей.

Водночас ОСББ не може самостійно відключити боржнику електроенергію або заблокувати доступ до спільних приміщень лише тому, що він не сплачує внески. Верховний Суд у справі № 910/18802/23 визнав протиправним обмеження доступу до спільного майна за обставин, коли відповідні конкретні заходи не були передбачені статутом об’єднання.

Що робити, якщо ремонт терміновий, а грошей не вистачає

Якщо дах протікає або пошкоджені труби створюють ризик аварії, мешканцям не варто чекати, доки всі боржники розрахуються. Потрібно визначити обсяг необхідних робіт, отримати кошторис і вирішити питання фінансування в законному порядку.

Якщо будинком управляє ОСББ, співвласники можуть розглянути використання наявного ремонтного фонду або затвердження додаткових внесків. Якщо будинок обслуговує управитель, потрібно перевірити договір, кошторис і те, які саме роботи входять до плати за управління. Управитель зобов’язаний інформувати споживачів про фактичні витрати та виконані роботи в порядку, визначеному договором, а також на вимогу споживача.

Якщо коштів недостатньо, мешканцям слід вимагати пояснень щодо фінансування, а не погоджуватися на незрозумілі платежі. Паралельно ОСББ або управитель мають працювати зі стягненням боргів, щоб нестача грошей не залишалася невирішеною проблемою.

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