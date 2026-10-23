Женщина на балконе в старом доме. Фото: УНИАН

Если в многоквартирном доме протекает крыша, ломается лифт или требуется замена труб, ремонт не всегда можно оплатить за счет обычных взносов. Проблема обостряется, когда часть жильцов накапливает долги или отказывается вносить деньги. В такой ситуации возникает главный вопрос: могут ли добросовестных плательщиков заставить покрывать недостачу и как добиться денег от неплательщиков?

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на PMG.ua.

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Придется ли платить за соседей, накопивших долги

Владелец квартиры не обязан автоматически погашать задолженность соседей. Однако он должен участвовать в расходах на содержание общего имущества дома в соответствии со своей долей и законно принятыми решениями совладельцев.

Например, если ОСМД утвердило ремонт крыши стоимостью 120 000 грн, а общая площадь квартир и нежилых помещений в доме составляет 3 000 кв. м, то при распределении расходов пропорционально площади владелец квартиры площадью 60 кв. м должен уплатить 2 400 грн. Это условный пример. Фактическая сумма зависит от сметы и установленного порядка распределения расходов.

Если один из жильцов не платит, его доля не становится автоматически долгом других собственников. В то же время ремонт необходимо финансировать, поэтому совладельцы могут рассмотреть вопрос о дополнительных взносах и определить законный источник средств.

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Что делать, если ОСМД собирает дополнительные средства

Если жильцам сообщили о дополнительном сборе на ремонт, не стоит сразу перечислять деньги без объяснений или отказываться от оплаты. Сначала нужно выяснить, на каком основании требуют взнос.

Владельцу квартиры следует попросить:

протокол общего собрания, на котором были утверждены ремонт или дополнительные взносы;

смета со стоимостью работ и материалов;

расчет суммы, которую должен уплатить конкретный собственник;

информацию об имеющихся средствах ремонтного фонда и задолженности жильцов.

Совладелец имеет право знакомиться с протоколами собраний и получать их копии. Если решения были приняты с нарушениями или начисления не имеют надлежащего обоснования, их можно обжаловать в суде.

Важно различать ситуации, когда ОСМД утверждает дополнительный взнос на ремонт, и когда от добросовестного плательщика требуют погасить конкретный долг соседа. Это разные основания для оплаты.

Как заставить неплательщиков погасить долги

Если владелец квартиры не уплачивает утвержденные взносы, ОСМД может действовать последовательно.

Первый шаг — письменное требование. Должнику направляют уведомление с указанием суммы задолженности, периода ее возникновения и реквизитов для оплаты. Также можно предложить заключить договор о реструктуризации, если ОСМД соглашается на такой вариант.

Второй шаг — обращение в суд. Если собственник не погашает долг добровольно, ОСМД может подать иск о взыскании задолженности. Для этого нужны документы, подтверждающие обязанность уплачивать взносы, их размер и сумму неуплаченных платежей.

Третий шаг — принудительное взыскание. Если имеется подлежащее исполнению судебное решение, а должник не платит добровольно, дело передается государственному или частному исполнителю. В рамках исполнительного производства могут применяться предусмотренные законом меры, в частности арест средств на счетах и взыскание денег.

В то же время ОСМД не может самостоятельно отключить должнику электроэнергию или заблокировать доступ к общим помещениям только потому, что он не уплачивает взносы. Верховный Суд по делу № 910/18802/23 признал противоправным ограничение доступа к общему имуществу в случае, когда соответствующие конкретные меры не были предусмотрены уставом объединения.

Что делать, если ремонт срочный, а денег не хватает

Если крыша протекает или поврежденные трубы создают риск аварии, жильцам не стоит ждать, пока все должники рассчитаются. Необходимо определить объем необходимых работ, получить смету и решить вопрос финансирования в законном порядке.

Если домом управляет ОСМД, совладельцы могут рассмотреть возможность использования имеющегося ремонтного фонда или утверждения дополнительных взносов. Если домом занимается управляющий, нужно проверить договор, смету и то, какие именно работы входят в плату за управление. Управляющий обязан информировать потребителей о фактических расходах и выполненных работах в порядке, определенном договором, а также по требованию потребителя.

Если средств недостаточно, жильцам следует требовать объяснений по поводу финансирования, а не соглашаться на непонятные платежи. Параллельно ОСМД или управляющий должны заниматься взысканием задолженностей, чтобы нехватка денег не оставалась нерешенной проблемой.

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