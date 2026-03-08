На який строк можна укладати договір оренди землі в Україні

На скільки років здають землю в оренду. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Коли мова йде про оренду землі, "домовитися на словах" не вийде. Якщо ви плануєте підписувати договір, варто знати кілька "підводних каменів" щодо строків, щоб потім не довелося розривати угоду через суд.

Головне обмеження — договір оренди не може бути укладений більш ніж на 50 років, розповідає Новини.LIVE з посиланням на юридичну компанію "Земельний фонд України". Це максимальний строк, який дозволяє закон.

Строк оренди сільськогосподарської землі

Тут держава захищає інтереси аграріїв. Якщо ви здаєте в оренду пай для товарного виробництва або фермерства, мінімальний строк — 7 років. Це логічно: фермер має розуміти, що він встигне хоча б провести сівозміну та отримати прибуток від вкладених добрив.

Якщо ділянка поливна (меліорована), строк автоматично зростає до 10 років. Окупність таких систем довга, тому й закон дає орендарю більше часу.

Орендна плата за землю в Україні

Хоча суму оренди сторони визначають самі, для приватних паїв є негласний, але дієвий стандарт — не менше 3% від нормативної грошової оцінки (НГО). Якщо в договорі стоїть менше, власник паю має повне право вимагати перегляду умов.

Також не забудьте про індексацію. Гроші знецінюються, і якщо в договорі не прописано автоматичне коригування суми на коефіцієнт інфляції, через 10 років орендна плата може стати символічною "копійкою".

Що варто врахувати власникам землі

Перед підписанням договору оренди важливо перевірити кілька ключових моментів:

Автоматичне поновлення. Обов'язково перевірте, чи є в договорі пункт про "пролонгацію". Якщо ви хочете мати право вибору через 7 років, краще уникати автоматичного подовження. Тип угідь. Перевірте цільове призначення. Оренда ріллі та оренда пасовища — це різні речі з різною оцінкою. Порядок оплати. Натурою (зерном, олією) чи грошима? Закон дозволяє обидва варіанти, але краще чітко фіксувати грошовий еквівалент.

Що робити, якщо землю "орендували" без вашого відома

Випадки, коли власники ділянок дізнаються про "фейкову" оренду власної землі, стають дедалі частішими в українських реаліях. Зазвичай такий неприємний сюрприз виявляється випадково під час перереєстрації майна або спроби укласти угоду з новим партнером.

Щоб розпочати боротьбу за свою власність, першим ділом отримайте витяг із Державного реєстру речових прав, щоб ідентифікувати самозванця та з’ясувати терміни фіктивної угоди.

Далі необхідно будь-яким способом отримати копію самого контракту, аби на власні очі побачити підроблений підпис у графі "орендодавець". Оскільки ви фактично нічого не підписували, такий договір юридично вважається неукладеним, проте анулювати запис у реєстрі доведеться через суд.

Виявивши очевидну фальсифікацію, негайно звертайтеся до поліції, адже відкрите кримінальне провадження значно підсилить ваші позиції під час розгляду справи. Ключовим етапом у суді стане проведення професійної почеркознавчої експертизи, висновки якої остаточно розіб’ють аргументи опонентів.

Як повідомлялось, при інвентаризації земель нерідко з’ясовується, що реальні межі ділянок розбігаються з даними Державного земельного кадастру. Через такі неточності виникають накладки та зміщення, що фактично створює плутанину з правами власності на землю.

Також ми розповідали, що хоча право на безплатну землю задеклароване в законі, на практиці отримати ділянку під забудову чи садівництво зараз непросто через обмеження воєнного стану. Варто заздалегідь розібратися в чинних нормах і лімітах, щоб розуміти, на що реально можна розраховувати та як змінилися правила гри сьогодні.