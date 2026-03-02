Скільки землі можна приватизувати в Україні одній людині — норми у 2026 році

Скільки гектарів землі дозволено приватизувати. Фото: Freepik

Багато хто з нас чув, що кожному українцю "покладено" шматочок землі від держави. Але коли справа доходить до практики, виникає купа питань: а скільки саме? А чи можна взяти і під хату, і під город? Правила залишаються чіткими, хоча законодавство під час воєнного стану внесло суттєві обмеження, про які варто знати кожному.

Редакція Новини.LIVE розповідає детальніше, яку площе землі можна приватизувати українцям у 2026 році.

Скільки землі можна приватизувати в Україні

Головний документ, який дає відповіді на всі "скільки" — це Земельний кодекс України (стаття 121). Згідно з ним, ви маєте теоретичне право на безоплатне отримання ділянок за декількома напрямками одночасно.

Але згідно з пунктом 27 розділу X Земельного кодексу, під час дії воєнного стану безоплатна передача земель державної чи комунальної власності у приватні руки фактично заморожена. Держава поставила пріоритети на паузу, щоб уникнути хаотичного дерибану ресурсів у такий складний час.

Проте, існують два винятки:

Ви вже побудували на землі будинок і він офіційно ваш (приватизація землі під нерухомістю). Ви користуєтеся цією землею ще з "доісторичних" часів (тобто до 2002 року).

Приватизація землі після перемоги

Коли обмеження знімуть (а ми всі цього чекаємо), норми приватизації залишаться тими ж самими. Важливо пам'ятати: ви можете отримати по одній ділянці кожного виду призначення. Не треба обирати між дачею та городом — закон дозволяє і те, і інше:

для господарства (ОСГ): можна просити до 2 га. Це найбільший шматок, який зазвичай і викликає найбільше суперечок;

під будівництво: у селах ліміт становить 0,25 га, у селищах — 0,15 га, а от у містах — лише 0,10 га (ті самі класичні 10 соток);

садівництво та дачі: 0,12 га та 0,10 га відповідно.

Водночас безоплатність стосується лише самої землі. Розроблення технічної документації, кадастровий номер та реєстрація права власності оплачуються окремо вами.

Також не забувайте, що право на приватизацію — це "одноразова акція". Якщо ви колись вже оформили на себе 10 соток під забудову в одному місті, в іншому вам їх більше не дадуть.

Що ще варто знати україцням

Українське законодавство гарантує власникам землі широкі можливості для використання ділянки, однак повної свободи дій немає, розповів юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн. Будь-які роботи повинні враховувати інтереси сусідів, інакше конфлікти та штрафи стають неминучими.

"У кожного власника є межа дозволеного, і її ігнорування завжди викликає претензії", — наголосив експерт, додавши, що тому самовільне захоплення чужої території або будівництво на межі є неприпустимим.

Також важливо пам'ятати про правила добросусідства: високі паркани чи масивні споруди не повинні позбавляти сусідню ділянку сонячного світла та вентиляції.

Крім того, правник наголошує, що існують певні "обмеження для кожного власника подвір'я, щоб не порушити права сусідів", зокрема щодо створення шуму, забруднення чи ризику підтоплення. Будь-які зміни в ландшафті чи зведення навісів, що впливають на доступ до сусідньої території, потребують попереднього узгодження.

Як повідомлялось, багато українців ризикують несподівано втратити свої ділянки через судові позови прокурорів. Власників ставлять перед фактом: землю забирають, бо роки тому її нібито незаконно "вирізали" з лісових угідь чи прибережних зон.

Також питання мінімального розміру ділянки для будівництва часто стає предметом дискусій, особливо після введення нових державних стандартів. Хоча існує стереотип про необхідні 4-5 соток, реальні вимоги значно гнучкіші та напряму залежать від способу набуття права власності на землю.