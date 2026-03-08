Сколько лет можно сдавать землю в аренду в Украине

На сколько лет сдают землю в аренду. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В вопросах аренды земли "честное слово" не имеет юридической силы, поэтому все нужно фиксировать на бумаге. Особое внимание уделите срокам аренды, чтобы впоследствии не пришлось отменять сделку через суд по собственной опрометчивости.

Главное ограничение — договор аренды не может быть заключен более чем на 50 лет, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на юридическую компанию "Земельный фонд Украины". Это максимальный срок, который позволяет закон.

Реклама

Читайте также:

Срок аренды сельскохозяйственной земли

Здесь государство защищает интересы аграриев. Если вы сдаете в аренду пай для товарного производства или фермерства, минимальный срок — 7 лет. Это логично: фермер должен понимать, что он успеет хотя бы провести севооборот и получить прибыль от вложенных удобрений.

Если участок поливной (мелиорированный), срок автоматически возрастает до 10 лет. Окупаемость таких систем долгая, поэтому и закон дает арендатору больше времени.

Арендная плата за землю в Украине

Хотя сумму аренды стороны определяют сами, для частных паев есть негласный, но действенный стандарт — не менее 3% от нормативной денежной оценки (НДО). Если в договоре стоит меньше, владелец пая имеет полное право требовать пересмотра условий.

Также не забудьте об индексации. Деньги обесцениваются, и если в договоре не прописана автоматическая корректировка суммы на коэффициент инфляции, через 10 лет арендная плата может стать символической "копейкой".

Что стоит учесть владельцам земли

Перед подписанием договора аренды важно проверить несколько ключевых моментов:

Автоматическое возобновление. Обязательно проверьте, есть ли в договоре пункт о "пролонгации". Если вы хотите иметь право выбора через 7 лет, лучше избегать автоматического продления. Тип угодий. Проверьте целевое назначение. Аренда пашни и аренда пастбища — это разные вещи с разной оценкой. Порядок оплаты. Натурой (зерном, маслом) или деньгами? Закон позволяет оба варианта, но лучше четко фиксировать денежный эквивалент.

Что делать, если землю "арендовали" без вашего ведома

Случаи, когда владельцы участков узнают о "фейковой" аренде собственной земли, становятся все более частыми в украинских реалиях. Обычно такой неприятный сюрприз обнаруживается случайно во время перерегистрации имущества или попытки заключить сделку с новым партнером.

Чтобы начать борьбу за свою собственность, первым делом получите выписку из Государственного реестра вещных прав, чтобы идентифицировать самозванца и выяснить сроки фиктивной сделки.

Далее необходимо любым способом получить копию самого контракта, чтобы воочию увидеть поддельную подпись в графе "арендодатель". Поскольку вы фактически ничего не подписывали, такой договор юридически считается незаключенным, однако аннулировать запись в реестре придется через суд.

Обнаружив очевидную фальсификацию, немедленно обращайтесь в полицию, ведь открытое уголовное производство значительно усилит ваши позиции при рассмотрении дела. Ключевым этапом в суде станет проведение профессиональной почерковедческой экспертизы, выводы которой окончательно разобьют аргументы оппонентов.

Как сообщалось, при инвентаризации земель нередко выясняется, что реальные границы участков расходятся с данными Государственного земельного кадастра. Из-за таких неточностей возникают накладки и смещения, что фактически создает путаницу с правами собственности на землю.

Также мы рассказывали, что хотя право на бесплатную землю задекларировано в законе, на практике получить участок под застройку или садоводство сейчас непросто из-за ограничений военного положения. Стоит заранее разобраться в действующих нормах и лимитах, чтобы понимать, на что реально можно рассчитывать и как изменились правила игры сегодня.