Україна
Головна Ринок нерухомості Найдешевші і найдорожчі готелі у Буковелі — яка вартість за ніч (фото)

Найдешевші і найдорожчі готелі у Буковелі — яка вартість за ніч (фото)

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 10:15
Ціни на проживання у Буковелі — найдешевші та найдорожчі готелі у лютому 2026 року
Які ціни в найдешевших та найдорожчих готелях Буковеля. Фото: transfer-bukovel.com

Лютий у Буковелі — це завжди пік сезону. Снігу багато, черги на витяги стабільні, а ціни на житло змушують або радіти, або міцно триматися за гаманець.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на Booking розповідає, у скільки обійдеться ніч проживання двом дорослим у найдорожчих та бюджетних готелях Буковелю наприкінці лютого.

Бюджетні варіанти у готелях Буковеля

Для тих, хто приїхав кататися, а не сидіти в номері, є хороші новини. Знайти житло за адекватні гроші реально, якщо трохи від’їхати від епіцентру подій. 

У самій Поляниці або сусідній Яблуниці приватні садиби та невеликі готелі пропонують номери за 1 200-1 800 грн за добу. 

    Номер з 2 односпальними ліжками за 1 800 грн/доба в готелі у Поляниці. Фото: Booking
    Номер з 2 односпальними ліжками за 1 800 грн/доба в готелі у Поляниці. Фото: Booking
    Номер з 2 односпальними ліжками за 1 800 грн/доба в готелі у Поляниці. Фото: Booking
    Номер з 2 односпальними ліжками за 1 800 грн/доба в готелі у Поляниці. Фото: Booking
    Номер з 2 односпальними ліжками за 1 800 грн/доба в готелі у Поляниці. Фото: Booking
    Номер з 2 односпальними ліжками за 1 800 грн/доба в готелі у Поляниці. Фото: Booking
Найбюджетніші варіанти (кімната зі зручностями на поверсі або простенький гостьовий будинок) обійдуться у 800-1 000 грн. 

 

Кімната за 800 грн/доба. Фото: Booking

Це чудовий варіант для компанії друзів, особливо якщо у вас є власне авто.

Найдорожчі готелі Буковеля

Преміальний сегмент у лютому демонструє зовсім інші цифри. П’ятизіркові комплекси на кшталт Radisson Blu Resort Bukovel або окремі шале біля трас формують цінник від 40 000 до 120 000 грн за ніч у люксах і віллах.

    Шале за 52 000 грн/доба. Фото: Booking
    Шале за 52 000 грн/доба. Фото: Booking
    Шале за 52 000 грн/доба. Фото: Booking
    Шале за 52 000 грн/доба. Фото: Booking
За ці гроші ви отримуєте безлімітний басейн, персональний сервіс та вихід на схил прямо з лобі.

Якщо лютневі черги та прайси вас лякають, дочекайтеся середини березня — з 17-го числа відпочинок у Буковелі стане значно дешевшим. Це ідеальний момент, щоб застати оксамитовий сезон, коли катання на засніжених схилах поєднується з теплим весняним сонцем. 

Також ми розповідали, що зараз земля біля Буковеля — це не про грядки чи заміські будинки, а насамперед про вигідний капітал. Купівля ділянки тут стала стратегічним кроком для запуску турбізнесу або створення преміальної резиденції, ціна якої лише зростатиме.

