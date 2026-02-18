Цены на проживание в Буковеле — самые дешевые и самые дорогие отели в феврале 2026 года

Какие цены в самых дешевых и дорогих гостиницах Буковеля. Фото: transfer-bukovel.com

Февраль в Буковеле — это всегда пик сезона. Снега много, очереди на подъемники стабильные, а цены на жилье заставляют или радоваться, или крепко держаться за кошелек.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Booking рассказывает, во сколько обойдется ночь проживания двум взрослым в самых дорогих и бюджетных отелях Буковеля в конце февраля.

Бюджетные варианты в отелях Буковеля

Для тех, кто приехал кататься, а не сидеть в номере, есть хорошие новости. Найти жилье за адекватные деньги реально, если немного отъехать от эпицентра событий.

В самой Полянице или соседней Яблунице частные усадьбы и небольшие отели предлагают номера за 1 200-1 800 грн в сутки.

Номер с 2 односпальными кроватями за 1 800 грн/сутки в отеле в Полянице. Фото: Booking

Номер с 2 односпальными кроватями за 1 800 грн/сутки в отеле в Полянице. Фото: Booking











Самые бюджетные варианты (комната с удобствами на этаже или простенький гостевой дом) обойдутся в 800-1 000 грн.

Комната за 800 грн/сутки. Фото: Booking

Это отличный вариант для компании друзей, особенно если у вас есть собственное авто.

Самые дорогие отели Буковеля

Премиальный сегмент в феврале демонстрирует совсем другие цифры. Пятизвездочные комплексы вроде Radisson Blu Resort Bukovel или отдельные шале возле трасс формируют ценник от 40 000 до 120 000 грн за ночь в люксах и виллах.

Шале за 52 000 грн/сутки. Фото: Booking

Шале за 52 000 грн/сутки. Фото: Booking







За эти деньги вы получаете безлимитный бассейн, персональный сервис и выход на склон прямо из лобби.

Если февральские очереди и прайсы вас пугают, дождитесь середины марта — с 17-го числа отдых в Буковеле станет значительно дешевле. Это идеальный момент, чтобы застать бархатный сезон, когда катание на заснеженных склонах сочетается с теплым весенним солнцем.

Также мы рассказывали, что сейчас земля возле Буковеля — это не про грядки или загородные дома, а прежде всего про выгодный капитал. Покупка участка здесь стала стратегическим шагом для запуска турбизнеса или создания премиальной резиденции, цена которой будет только расти.