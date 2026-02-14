Відео
Головна Ринок нерухомості Ринок землі в Буковелі — які ціни встановили власники ділянок

Ринок землі в Буковелі — які ціни встановили власники ділянок

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 14:32
Земля в елітному Буковелі — за скільки готові продати ділянки власники
Буковель взимку. Фото: journeys6senses.com

Купівля ділянки в районі курорту Буковель давно перестала бути історією про город чи дачу. Сьогодні це інвестиція у туристичний бізнес або приватну резиденцію з перспективою зростання вартості. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки ж коштує земля в Буковелі.

У самій Поляниця знайти дешеву землю майже неможливо. Найбільш доступні варіанти — на околицях або в напрямку Яблуниця. 

Станом на 14 лютого 2026 року, за даними порталу OLX, ціни стартують приблизно від 1 500-2 500 доларів за сотку.

За такі кошти варто бути готовим до:

  • складного заїзду або відсутності асфальту;
  • потреби підводити електрику самостійно;
  • ділянки на схилі.

Втім, панорама на гори часто компенсує інфраструктурні незручності.

 

Ринок землі в Буковелі — які ціни встановили власники ділянок - фото 1
Земельна ділянка в с.Яблуниця за 1 600 доларів. Фото: olx

Середня ціна сотки землі в Буковелі

Найпопулярніший сегмент — у радіусі кількох кілометрів від курорту. У 2026 році в селах Микуличин, Татарів та центральній частині Яблуниці ціна коливається в межах 3 500-6 000 доларів за сотку.

Це ідеальний варіант для будівництва приватного котеджу або невеликого гостьового будиночка. Тут зазвичай вже є поруч електромережі, а сусіди активно забудовуються.

 

Ринок землі в Буковелі — які ціни встановили власники ділянок - фото 2
Земельна ділянка в с.Яблуниця за 4 000 доларів. Фото: olx

Вартість землі біля підйомників Буковеля

Найдорожчі пропозиції — поблизу витягів і туристичної інфраструктури. Тут ціни стартують від 8 000 доларів за сотку і можуть перевищувати 15 000, а іноді й вище, якщо ділянка має комерційне призначення під великий готель.

Фактично ви платите за локацію, де оренда окупить інвестиції за лічені роки.

 

Ринок землі в Буковелі — які ціни встановили власники ділянок - фото 3
Земельна ділянка в Буковелі за 12 900 доларів. Фото: olx

Раніше ми розповідали, що кінець зими вважається найкращим часом для гірськолижного відпочинку завдяки стабільному сніговому покриву. Проте врахуйте, що Буковель зараз переповнений туристами, а вартість готелів б’є всі рекорди. Але є села, де власники здають житло за не всі гроші світу.

Також дізнайтесь, коли у Буковелі стартує низький сезон, коли падають ціни не тільки на розваги та їжу, а й на проживання в готелях чи приватних садибах.

земля ринок землі відпочинок нерухомість Буковель
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
