Земля в елітному Буковелі — за скільки готові продати ділянки власники

Ринок землі в Буковелі — які ціни встановили власники ділянок
Купівля ділянки в районі курорту Буковель давно перестала бути історією про город чи дачу. Сьогодні це інвестиція у туристичний бізнес або приватну резиденцію з перспективою зростання вартості.
Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки ж коштує земля в Буковелі.
Купити землю в Поляниці недорого
У самій Поляниця знайти дешеву землю майже неможливо. Найбільш доступні варіанти — на околицях або в напрямку Яблуниця.
Станом на 14 лютого 2026 року, за даними порталу OLX, ціни стартують приблизно від 1 500-2 500 доларів за сотку.
За такі кошти варто бути готовим до:
- складного заїзду або відсутності асфальту;
- потреби підводити електрику самостійно;
- ділянки на схилі.
Втім, панорама на гори часто компенсує інфраструктурні незручності.
Середня ціна сотки землі в Буковелі
Найпопулярніший сегмент — у радіусі кількох кілометрів від курорту. У 2026 році в селах Микуличин, Татарів та центральній частині Яблуниці ціна коливається в межах 3 500-6 000 доларів за сотку.
Це ідеальний варіант для будівництва приватного котеджу або невеликого гостьового будиночка. Тут зазвичай вже є поруч електромережі, а сусіди активно забудовуються.
Вартість землі біля підйомників Буковеля
Найдорожчі пропозиції — поблизу витягів і туристичної інфраструктури. Тут ціни стартують від 8 000 доларів за сотку і можуть перевищувати 15 000, а іноді й вище, якщо ділянка має комерційне призначення під великий готель.
Фактично ви платите за локацію, де оренда окупить інвестиції за лічені роки.
