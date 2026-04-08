Сталинки и хрущевки: в каких домах самые проблемные санузлы

Сталинка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Ванная комната и туалет — одни из самых чувствительных зон в квартире, особенно в домах советской застройки. Покупатели внимательно смотрят на площадь, расположение и состояние коммуникаций. Но раньше выбора фактически не было: люди получали то, что строили по типовым проектам.

Именно поэтому разница между сталинками и хрущевками ощущается больше всего именно в санузлах, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал RealExpert.

Какие ванные комнаты в сталинках

Дома сталинской эпохи создавались с претензией на величие и неоклассический лоск. Высокий потолок под 4 метра и просторные комнаты обещали комфорт, но реальность часто была другой и ситуация зависела от типа дома.

В элитных сталинках санузлы делали раздельными, пряча их в глубине квартиры рядом с кухней. Однако в так называемых рабочих сталинках ванная могла отсутствовать вообще. Жители имели только унитаз и умывальник, а для полноценного мытья были вынуждены еженедельно посещать общественные бани.

Также в части домов не было централизованной воды или отопления, что сегодня считается серьезным минусом.

Какие санузлы в хрущевках

Хрущевки создавались как быстрое и массовое жилье, поэтому главной целью была экономия пространства. Дома возводили за две недели, максимально экономя пространство. Именно тогда появились знаменитые совмещенные санузлы, площадь которых редко превышала 4 квадрата. Часто устанавливали компактные или сидячие ванны.

Потолки ниже, чем в сталинках, а сам санузел расположен ближе к входу. Это упрощало строительство, но снижало комфорт.

Еще одна характерная черта хрущевок — отсутствие централизованной горячей воды. Проблему решали с помощью газовых колонок, которые вешали либо на крошечной кухне, либо непосредственно над ванной.

Где худшие условия

Если сравнивать, худшие условия обычно встречаются в двух случаях. Первый — старые рабочие сталинки без полноценной ванной и коммуникаций. Второй - типичные хрущевки с критически малыми и совмещенными санузлами.

В сталинках проблемы больше связаны с устаревшей инфраструктурой. В хрущевках — с физической нехваткой места, которую сложно исправить даже ремонтом.

Что еще надо знать украинцам

Выбирая жилье на вторичном рынке, стоит фокусироваться на объектах, возведенных не ранее чем 10-15 лет назад, отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

"Лучше всего рассматривать дома до 15 лет в эксплуатации, поскольку именно этот срок является критическим пределом для большинства систем", — говорит она.

После этой отметки техническое состояние коммуникаций часто начинает стремительно ухудшаться, а расходы на их поддержание становятся финансово неоправданными.

"Инженерные коммуникации дома — это один вопрос, инженерные коммуникации района — это уже второй вопрос", — отмечает эксперт, указывая на комплексность проблемы.

Современная нагрузка от бытовой техники, бойлеров и кондиционеров просто выводит из строя старые сети, которые не рассчитывались на такую мощность. Даже идеальный ремонт в квартире не спасет, если магистральные трубы района давно изношены. В результате владельцы устаревшего фонда становятся заложниками постоянных аварийных работ и нестабильного водоснабжения.

