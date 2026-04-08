Сталинки и хрущевки: в каких домах самые проблемные санузлы

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Даже ремонт не спасет: в каких домах времен СССР худшие уборные

Даже ремонт не спасет: в каких домах времен СССР худшие уборные

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 17:31
Сталинка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Ванная комната и туалет — одни из самых чувствительных зон в квартире, особенно в домах советской застройки. Покупатели внимательно смотрят на площадь, расположение и состояние коммуникаций. Но раньше выбора фактически не было: люди получали то, что строили по типовым проектам.

Именно поэтому разница между сталинками и хрущевками ощущается больше всего именно в санузлах, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал RealExpert.

Какие ванные комнаты в сталинках

Дома сталинской эпохи создавались с претензией на величие и неоклассический лоск. Высокий потолок под 4 метра и просторные комнаты обещали комфорт, но реальность часто была другой и ситуация зависела от типа дома.

В элитных сталинках санузлы делали раздельными, пряча их в глубине квартиры рядом с кухней. Однако в так называемых рабочих сталинках ванная могла отсутствовать вообще. Жители имели только унитаз и умывальник, а для полноценного мытья были вынуждены еженедельно посещать общественные бани.

Также в части домов не было централизованной воды или отопления, что сегодня считается серьезным минусом.

Читайте также:

Какие санузлы в хрущевках

Хрущевки создавались как быстрое и массовое жилье, поэтому главной целью была экономия пространства. Дома возводили за две недели, максимально экономя пространство. Именно тогда появились знаменитые совмещенные санузлы, площадь которых редко превышала 4 квадрата. Часто устанавливали компактные или сидячие ванны.

Потолки ниже, чем в сталинках, а сам санузел расположен ближе к входу. Это упрощало строительство, но снижало комфорт.

Еще одна характерная черта хрущевок — отсутствие централизованной горячей воды. Проблему решали с помощью газовых колонок, которые вешали либо на крошечной кухне, либо непосредственно над ванной.

Где худшие условия

Если сравнивать, худшие условия обычно встречаются в двух случаях. Первый — старые рабочие сталинки без полноценной ванной и коммуникаций. Второй - типичные хрущевки с критически малыми и совмещенными санузлами.

В сталинках проблемы больше связаны с устаревшей инфраструктурой. В хрущевках — с физической нехваткой места, которую сложно исправить даже ремонтом.

Что еще надо знать украинцам

Выбирая жилье на вторичном рынке, стоит фокусироваться на объектах, возведенных не ранее чем 10-15 лет назад, отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

"Лучше всего рассматривать дома до 15 лет в эксплуатации, поскольку именно этот срок является критическим пределом для большинства систем", — говорит она.

После этой отметки техническое состояние коммуникаций часто начинает стремительно ухудшаться, а расходы на их поддержание становятся финансово неоправданными.

"Инженерные коммуникации дома — это один вопрос, инженерные коммуникации района — это уже второй вопрос", — отмечает эксперт, указывая на комплексность проблемы.

Современная нагрузка от бытовой техники, бойлеров и кондиционеров просто выводит из строя старые сети, которые не рассчитывались на такую мощность. Даже идеальный ремонт в квартире не спасет, если магистральные трубы района давно изношены. В результате владельцы устаревшего фонда становятся заложниками постоянных аварийных работ и нестабильного водоснабжения.

Как сообщали Новини.LIVE, многие считают перепланировку хрущевки легким путем к современному интерьеру, особенно когда речь идет о создании модной студии. Однако снос перегородки между кухней и комнатой в таких домах часто упирается в жесткие законодательные запреты. На практике желанное открытое пространство может оказаться технически невозможным и юридически незаконным решением.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы на вторичке все чаще присматриваются к жилью старого фонда, выбирая между просторными сталинками и бюджетными хрущевками. Несмотря на общую историю, эти сегменты демонстрируют совершенно разные ценовые тренды, ведь одни покупатели ищут вариант под инвестицию, а другие — возможность как можно быстрее заехать в собственные стены.

хрущевки ванная комната Сталинка
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Автор:
Катерина Балаева
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации