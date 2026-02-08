Ванна кімната у хрущовках — чому санвузол такий тісний та дивний

Хрущовка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Коли ми лаємо хрущовки за тісноту, ми забуваємо головне: у 50-60-х роках ці квартири були справжнім порятунком. Після комуналок та підвалів власний унітаз і ванна (нехай і крихітна) здавалися розкішшю.

Держава тоді не думала про комфорт, їй треба було максимально швидко й дешево розселити мільйони людей, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал Real Expert.

Реклама

Читайте також:

Чому у хрущовках з'явилась сидяча ванна

Багато хто досі дивується цим "недо-ваннам" довжиною 120 см. Але логіка була простою: повноцінна чавунна ванна в санвузол площею 3 квадрати просто не влазила.

Вибирали між душем і сидячою ванною. Вирішили, що ванна все ж краще, бо в ній можна і дитину викупати, і білизну випрати.

Об'єднаний санвузол у хрущовках

Поєднати туалет з ванною вирішили теж не від хорошого життя. Це дозволяло зекономити кілька метрів дорогих труб і прибрати зайву стіну.

Плюсів у такого рішення небагато (хіба що все під рукою), а от мінуси знає кожен:

пральну машину поставити — це цілий квест;

поки один миється, іншим "дуже треба";

чути буквально все, що відбувається за стіною.

Продумані дрібниці у хрущовках

Попри бідність інтер’єру, деякі речі робили на совість. Наприклад, у хрущовках обов’язково робили гідроізоляцію підлоги з бітуму і високий поріг.

Якщо трубу проривало, вода не одразу текла до сусідів, а затримувалася в санвузлі, як у басейні. Це реально рятувало від багатьох скандалів.

Газові колонки у хрущовках

Центральної гарячої води тоді в багатьох районах не було, тому ставили колонки. Сьогодні ми боїмося їх через безпеку, а тоді це була єдина можливість помитися в теплий воді, не гріючи каструлі на плиті. Часто їх втискали прямо над ванною, що додавало ще більше екстриму в інтер'єр.

Сьогодні ми переплановуємо ці "шпаківні", зносимо стіни й викидаємо старий чавун. Але ці санвузли досі з нами — як нагадування про часи, коли власні чотири стіни були важливішими за зручність.

Раніше ми розповідали про таємну кімнату у хрущовках. А також, яка деталь в цих будинках суттєво знижує температуру у квартирі.