Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Не для комфорту — в чому особливості ванної кімнати у хрущовках

Не для комфорту — в чому особливості ванної кімнати у хрущовках

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 14:32
Ванна кімната у хрущовках — чому санвузол такий тісний та дивний
Хрущовка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Коли ми лаємо хрущовки за тісноту, ми забуваємо головне: у 50-60-х роках ці квартири були справжнім порятунком. Після комуналок та підвалів власний унітаз і ванна (нехай і крихітна) здавалися розкішшю. 

Держава тоді не думала про комфорт, їй треба було максимально швидко й дешево розселити мільйони людей, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал Real Expert.

Реклама
Читайте також:

Чому у хрущовках з'явилась сидяча ванна

Багато хто досі дивується цим "недо-ваннам" довжиною 120 см. Але логіка була простою: повноцінна чавунна ванна в санвузол площею 3 квадрати просто не влазила. 

Вибирали між душем і сидячою ванною. Вирішили, що ванна все ж краще, бо в ній можна і дитину викупати, і білизну випрати.

Об'єднаний санвузол у хрущовках

Поєднати туалет з ванною вирішили теж не від хорошого життя. Це дозволяло зекономити кілька метрів дорогих труб і прибрати зайву стіну. 

Плюсів у такого рішення небагато (хіба що все під рукою), а от мінуси знає кожен:

  • пральну машину поставити — це цілий квест;
  • поки один миється, іншим "дуже треба";
  • чути буквально все, що відбувається за стіною.

Продумані дрібниці у хрущовках

Попри бідність інтер’єру, деякі речі робили на совість. Наприклад, у хрущовках обов’язково робили гідроізоляцію підлоги з бітуму і високий поріг.

Якщо трубу проривало, вода не одразу текла до сусідів, а затримувалася в санвузлі, як у басейні. Це реально рятувало від багатьох скандалів.

Газові колонки у хрущовках

Центральної гарячої води тоді в багатьох районах не було, тому ставили колонки. Сьогодні ми боїмося їх через безпеку, а тоді це була єдина можливість помитися в теплий воді, не гріючи каструлі на плиті. Часто їх втискали прямо над ванною, що додавало ще більше екстриму в інтер'єр.

Сьогодні ми переплановуємо ці "шпаківні", зносимо стіни й викидаємо старий чавун. Але ці санвузли досі з нами — як нагадування про часи, коли власні чотири стіни були важливішими за зручність.

Раніше ми розповідали про таємну кімнату у хрущовках. А також, яка деталь в цих будинках суттєво знижує температуру у квартирі.

ремонт СРСР хрущовки Дизайн ванна кімната
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації