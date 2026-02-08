Ванная комната в хрущевках — почему санузел такой тесный и странный

Хрущевка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Когда мы ругаем хрущевки за тесноту, мы забываем главное: в 50-60-х годах эти квартиры были настоящим спасением. После коммуналок и подвалов собственный унитаз и ванная (пусть и крошечная) казались роскошью.

Государство тогда не думало о комфорте, ему надо было максимально быстро и дешево расселить миллионы людей, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал Real Expert.

Реклама

Читайте также:

Почему в хрущевках появилась сидячая ванна

Многие до сих пор удивляются этим "недо-ваннам" длиной 120 см. Но логика была простой: полноценная чугунная ванна в санузел площадью 3 квадрата просто не влезала.

Выбирали между душем и сидячей ванной. Решили, что ванна все же лучше, потому что в ней можно и ребенка искупать, и белье постирать.

Объединенный санузел в хрущевках

Совместить туалет с ванной решили тоже не от хорошей жизни. Это позволяло сэкономить несколько метров дорогих труб и убрать лишнюю стену.

Плюсов у такого решения немного (разве что все под рукой), а вот минусы знает каждый:

стиральную машину поставить — это целый квест;

пока один моется, другим "очень надо";

слышно буквально все, что происходит за стеной.

Продуманные мелочи в хрущевках

Несмотря на бедность интерьера, некоторые вещи делали на совесть. Например, в хрущевках обязательно делали гидроизоляцию пола из битума и высокий порог.

Если трубу прорывало, вода не сразу текла к соседям, а задерживалась в санузле, как в бассейне. Это реально спасало от многих скандалов.

Газовые колонки в хрущевках

Центральной горячей воды тогда во многих районах не было, поэтому ставили колонки. Сегодня мы боимся их из-за безопасности, а тогда это была единственная возможность помыться в теплый воде, не грея кастрюли на плите. Часто их втискивали прямо над ванной, что добавляло еще больше экстрима в интерьер.

Сегодня мы перепланируем эти "скворечники", сносим стены и выбрасываем старый чугун. Но эти санузлы до сих пор с нами — как напоминание о временах, когда собственные четыре стены были важнее удобства.

Ранее мы рассказывали о тайной комнате в хрущевках. А также, какая деталь в этих домах существенно снижает температуру в квартире.