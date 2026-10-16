Житловий будинок. Фото: Новини.LIVE

Оренда квартир в Ужгороді за рік подорожчала майже на 90%, а у вересні на одне оголошення про оренду однокімнатного житла припадало 53 охочих. Через високий попит знайти помешкання стає складніше, а ціни на окремі квартири сягають понад тисячу доларів на місяць. Місцеві рієлтори пояснили, що відбувається на ринку та хто впливає на вартість житла.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на hromadske.

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Скільки коштує оренда квартири в Ужгороді

За рік оренда однокімнатних квартир в Ужгороді подорожчала на 89%. Середня місячна вартість такого житла сягнула 37 300 гривень, тоді як у червні вона становила трохи більш як 22 тисячі гривень. Оренда двокімнатної квартири в середньому коштує 44 800 гривень на місяць.

Для порівняння, у Києві середня ціна оренди однокімнатної квартири становить 17 тисяч гривень, у Львові — 23 тисячі гривень, а в Івано-Франківську — 22 600 гривень. Таким чином, Ужгород став найдорожчим містом України за вартістю оренди однокімнатного житла.

Воголошеннях трапляються пропозиції за 1 000–2 000 доларів на місяць. Однак місцеві рієлтори зауважують, що не всі такі ціни відповідають реальним угодам.

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Чому в Ужгороді дорожчає оренда

Однією з причин подорожчання стало збільшення кількості людей, які переїжджають до Закарпаття через російські обстріли та побоювання щодо складної зими. Частина українців обирає Ужгород через його відносну безпеку, однак різке збільшення попиту створює додаткове навантаження на ринок житла.

До повномасштабної війни в місті проживало трохи більш як 115 тисяч людей. Нині, за словами міського голови, офіційно зареєстровано 28 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Місцеві жителі також скаржаться на затори, активну забудову та нестачу інфраструктури.

Попри будівництво нових житлових комплексів, частина квартир ще не готова до заселення. Водночас орендарі стикаються з додатковими труднощами: власники деяких помешкань не хочуть здавати квартири сім'ям із дітьми або домашніми тваринами.

Хто впливає на ціни оренди

Рієлтор Роман Перегинець вважає, що на вартість житла впливає не лише позиція власників, а й поведінка орендарів. За його словами, люди, які не можуть знайти квартиру, іноді самі пропонують власникам подвійну або потрійну суму, аби отримати помешкання.

Місцева рієлторка Ніна Паращич також зазначає, що частина людей готова платити більше заради переїзду. Через це виникає дисбаланс: орендарі з достатніми фінансовими можливостями можуть погоджуватися на дорожчі пропозиції, тоді як люди з меншими доходами опиняються в складнішому становищі.

Водночас Перегинець сумнівається в реальності окремих оголошень із ціною 1 500–2 000 доларів за однокімнатну квартиру. На його думку, деякі пропозиції можуть бути фейковими та створювати додатковий ажіотаж навколо ринку.

Скільки грошей потрібно для оренди квартири

Під час заселення орендарям потрібно врахувати не лише оплату першого місяця. За словами Романа Перегинця, зазвичай також вимагають заставу в розмірі місячної орендної плати та комісію рієлтора, яка в наведеному ним прикладі становить 50% місячної вартості.

Якщо оренда квартири коштує 30 тисяч гривень на місяць, на початку доведеться підготувати 75 тисяч гривень:

30 тисяч гривень — за перший місяць;

30 тисяч гривень — застава;

15 тисяч гривень — комісія рієлтора.

Конкретна сума залежить від умов оренди та домовленостей між сторонами.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що оренда житла у Львові за рік суттєво подорожчала. Найбільше зросла вартість однокімнатних квартир, медіанна ціна яких у вересні 2026 року сягнула 26 тисяч гривень на місяць. Вартість оренди залежить від кількості кімнат, району та стану житла

Також Новини.LIVE повідомляли, що за два місяці пропозиція квартир для оренди в Києві збільшилася на 66%. Водночас в Ужгороді кількість оголошень про оренду житла скоротилася на 61%. Така динаміка свідчить про різні тенденції на ринку оренди в українських містах