Недвижимость в Киеве. Фото: Новини.LIVE

При покупке квартиры украинцы оценивают не только ее стоимость, площадь и расположение. На решение все больше влияют возможность пережить отключение электроэнергии, автономное отопление и наличие укрытия. Аналогичные требования предъявляют и арендаторы, для которых резервное электроснабжение уже важнее площади жилья.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на OLX Недвижимость.

Что важно украинцам при покупке квартиры

Стоимость остается одним из главных критериев при выборе недвижимости. По результатам опроса, 82% потенциальных покупателей назвали цену важным фактором. В то же время 79% обращают внимание на площадь, а 77% — на количество комнат и район расположения.

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Также украинцы оценивают характеристики самого жилья и дома:

76% — планировку, ремонт и степень готовности;

73% — инфраструктуру и внешний вид дома;

72% — этаж.

В то же время в 2026 году все больше покупателей учитывают, насколько комфортно можно жить в доме во время перебоев с электроэнергией и отоплением.

Резервное электроснабжение важно для 68% покупателей. Годом ранее этот показатель составлял 49%. Еще 68% опрошенных обращают внимание на автономное отопление.

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Также 67% покупателей учитывают расстояние до стратегических объектов, а 60% — наличие укрытия в доме. Для сравнения: близость к метро важна для 46% респондентов, а к центру города — для 45%.

"Цена и расположение остаются основными характеристиками жилья, однако сегодня люди оценивают объект гораздо шире. Важно уже не только то, сколько стоит квартира или где она расположена, но и насколько комфортно и безопасно в ней можно жить при различных обстоятельствах», — отметила руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук.

Приобрести недвижимость в течение ближайшего года планируют 42% опрошенных. Еще 36% рассматривают покупку в перспективе от одного до пяти лет.

Какие требования предъявляют украинцы, снимающие жилье

Для арендаторов цена также остается ключевым критерием: на нее обращают внимание 82% участников опроса.

Для 68% респондентов важны район и близость к общественному транспорту. Расстояние до стратегических объектов учитывают 66% арендаторов. Количество комнат и близость к работе имеют значение для 65%, а планировка и ремонт — для 61%.

Особое внимание привлекает резервное электроснабжение. Его наличие важно для 60% арендаторов, тогда как площадь жилья — для 59%. То есть возможность пользоваться электроприборами во время отключений для части ищущих важнее дополнительных квадратных метров.

Другие критерии выбора жилья для аренды:

57% — инфраструктура и этаж;

54% — автономное отопление и наличие укрытия в доме;

41% — близость к центру города;

41% — наличие парковки;

40% — вид из окна.

Самым популярным вариантом долгосрочной аренды остаются квартиры: их рассматривают 90% участников опроса. Дома интересуют 26% ищущих, а таунхаусы — 5%.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит аренда частного дома в украинском селе. Цены на такое жилье существенно различаются в зависимости от расположения и характеристик недвижимости. Поэтому перед переездом стоит сравнить стоимость аренды и условия проживания

Также Новини.LIVE сообщали, что аренда жилья в Ужгороде подорожала на 90%. Рост стоимости недвижимости влияет на расходы украинцев, которые ищут квартиру для долгосрочного проживания. Перед подписанием договора аренды важно оценить, соответствует ли ежемесячная плата вашему бюджету.