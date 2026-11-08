Не Львов и не Буковина: сколько стоит самая дешевая квартира в Закарпатье
Самая дешевая однокомнатная квартира в новостройке в Закарпатье стоит около 1,9 млн грн. Это меньше, чем во Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях, однако сумма все равно остается значительной для покупателей. В то же время в других регионах Украины стартовые цены на новое жилье существенно ниже.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ЛУН.
Сколько стоит самая дешевая квартира в Закарпатье
По обновленным данным рынка первичной недвижимости, для приобретения самой дешевой однокомнатной квартиры в новостройке в Закарпатье необходимо иметь ориентировочно 1,9 млн грн.
По этому показателю область занимает промежуточное место среди западных регионов Украины. В частности, в соседних областях минимальная стоимость аналогичного жилья выше:
- Ивано-Франковская область — 2,2 млн грн;
- Черновицкая область — 2,3 млн грн;
- Львовская область — 2,4 млн грн.
В то же время дешевле приобрести самую доступную квартиру в новостройке можно на Волыни и в Ровенской области. Там минимальная стоимость такого жилья составляет около 1,7 млн грн.
Где в Украине самые дешевые квартиры в новостройках
Разница в стоимости самых дешевых однокомнатных квартир заметна и в других регионах страны. Самые высокие стартовые цены среди перечисленных областей зафиксированы во Львовской области, на Буковине и в Прикарпатье.
В частности, в Черкасской области самая дешевая квартира стоит около 2,1 млн грн, а в Николаевской области — 2 млн грн. В Киевской области минимальная сумма для покупки составляет 1,8 млн грн, а в Днепропетровской области — 1,6 млн грн.
Самые низкие цены на первичном рынке зафиксированы в следующих регионах:
- Харьковская область — 1 млн грн;
- Кировоградская область — 1,1 млн грн;
- Черниговская область — 1,2 млн грн;
- Одесская область — 1,2 млн грн;
- Сумская область — 1,5 млн грн.
Закарпатье не входит в число самых дорогих регионов по минимальной стоимости квартиры, однако покупателям нужно подготовить почти 2 млн грн даже для приобретения самого доступного варианта в новостройке.
Недавно Новини.LIVE сообщали, что украинцы смогут арендовать государственное жилье с правом последующего выкупа. Такая возможность предусмотрена для тех, кто прожил в соответствующей квартире не менее 10 лет. В то же время оформить жилье в собственность по льготной цене не получится.
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