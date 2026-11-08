Современная новостройка. Фото: Новини.LIVE

Самая дешевая однокомнатная квартира в новостройке в Закарпатье стоит около 1,9 млн грн. Это меньше, чем во Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях, однако сумма все равно остается значительной для покупателей. В то же время в других регионах Украины стартовые цены на новое жилье существенно ниже.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ЛУН.

Реклама

Сколько стоит самая дешевая квартира в Закарпатье

По обновленным данным рынка первичной недвижимости, для приобретения самой дешевой однокомнатной квартиры в новостройке в Закарпатье необходимо иметь ориентировочно 1,9 млн грн.

По этому показателю область занимает промежуточное место среди западных регионов Украины. В частности, в соседних областях минимальная стоимость аналогичного жилья выше:

Ивано-Франковская область — 2,2 млн грн;

Черновицкая область — 2,3 млн грн;

Львовская область — 2,4 млн грн.

В то же время дешевле приобрести самую доступную квартиру в новостройке можно на Волыни и в Ровенской области. Там минимальная стоимость такого жилья составляет около 1,7 млн грн.

Читайте также:

Где в Украине самые дешевые квартиры в новостройках

Разница в стоимости самых дешевых однокомнатных квартир заметна и в других регионах страны. Самые высокие стартовые цены среди перечисленных областей зафиксированы во Львовской области, на Буковине и в Прикарпатье.

В частности, в Черкасской области самая дешевая квартира стоит около 2,1 млн грн, а в Николаевской области — 2 млн грн. В Киевской области минимальная сумма для покупки составляет 1,8 млн грн, а в Днепропетровской области — 1,6 млн грн.

Самые низкие цены на первичном рынке зафиксированы в следующих регионах:

Харьковская область — 1 млн грн;

Кировоградская область — 1,1 млн грн;

Черниговская область — 1,2 млн грн;

Одесская область — 1,2 млн грн;

Сумская область — 1,5 млн грн.

Закарпатье не входит в число самых дорогих регионов по минимальной стоимости квартиры, однако покупателям нужно подготовить почти 2 млн грн даже для приобретения самого доступного варианта в новостройке.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что украинцы смогут арендовать государственное жилье с правом последующего выкупа. Такая возможность предусмотрена для тех, кто прожил в соответствующей квартире не менее 10 лет. В то же время оформить жилье в собственность по льготной цене не получится.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько стоят парковочные места в новостройках украинских городов. Самые дорогие предложения оказались в Полтаве, где стартовая медианная цена достигает 28 000 долларов. В то же время в Харькове приобрести место для автомобиля можно почти в четыре раза дешевле.