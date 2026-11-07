Припарковані автомобілі. Фото: Новини.LIVE

Паркомісце у новобудові може стати однією з найдорожчих додаткових покупок під час придбання квартири. Причому найдорожче воно не в Києві. У Полтаві медіанна стартова ціна сягає 28 000 доларів. Водночас у Харкові аналогічне місце коштує лише 7 240 доларів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статистику ЛУН.

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Скільки коштують паркомісця у новобудовах України

Найбільшу медіанну стартову ціну паркомісця зафіксували у Полтаві — 28 000 доларів. Це на 6 800 доларів більше, ніж у Києві, який посів друге місце з показником 21 200 доларів.

До міст із найдорожчими паркомісцями також увійшли:

Дніпро — 20 000 доларів;

Одеса — 19 500 доларів;

Рівне — 19 500 доларів;

Вінниця — 19 400 доларів;

Черкаси — 19 400 доларів;

Миколаїв — 18 100 доларів;

Львів — 17 700 доларів.

У Тернополі медіанна стартова ціна становить 16 900 доларів, в Івано-Франківську — 16 600 доларів, а в Житомирі — 16 500 доларів.

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Де паркомісця найдешевші

Найнижчу медіанну стартову ціну серед міст із доступними пропозиціями зафіксували у Харкові — 7 240 доларів. Це майже вчетверо менше, ніж у Полтаві.

Також відносно недорого придбати паркомісце можна в таких містах:

Луцьк — 11 800 доларів;

Запоріжжя — 12 100 доларів;

Ужгород — 13 600 доларів;

Хмельницький — 13 900 доларів;

Чернігів — 14 700 доларів;

Чернівці — 14 800 доларів.

У Кропивницькому та Сумах на момент дослідження паркомісця не перебували у продажу. Для Херсона, Донецька та Луганська даних було недостатньо, щоб визначити медіанну стартову ціну.

Наскільки відрізняється вартість паркінгу в Україні

Різниця між найдорожчим і найдешевшим містами становить 20 760 доларів. Тобто за вартість одного паркомісця у Полтаві можна придбати майже чотири за медіанною стартовою ціною у Харкові.

При цьому Київ не очолює рейтинг, хоча столичний ринок нерухомості традиційно привертає увагу покупців. Паркомісце тут коштує 21 200 доларів — на 6 800 доларів менше, ніж у Полтаві.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що зруйнована квартира може мати кількох власників, і це впливає на оформлення компенсації. У таких випадках важливо враховувати права кожного співвласника та документи на нерухомість. Порядок отримання відшкодування залежить від обставин і часток власності.

Також Новини.LIVE повідомляли, де в Україні продають трикімнатні квартири за 20 000 доларів. На ринку нерухомості ще можна знайти доступні пропозиції навіть для покупців із невеликим бюджетом. Водночас вартість житла суттєво відрізняється залежно від міста та стану квартири.