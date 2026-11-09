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Главная Рынок недвижимости Не похож на другие: дом в Польше удивил дизайном интерьера

Не похож на другие: дом в Польше удивил дизайном интерьера

Ua ru
9 ноября 2026 15:10
Необычный интерьер дома в Польше: как удалось сочетать красный, бордовый и натуральное дерево jaga.kraupe/instagram
Спальня в необычном польском доме. Фото: jaga.kraupe/instagram

В польском городе Челядзь находится дом площадью 150 кв. м, интерьер которого сложно назвать обычным. Вместо сдержанных цветов владельцы выбрали насыщенные красные и бордовые оттенки, необычную мебель и выразительные декоративные детали. Каждая комната имеет свой собственный стиль, но вместе они образуют целостное пространство.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на whiteMAD.

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Как выглядит дом в Челядзи

Интерьер дома разработала дизайнер Йоанна Охота из студии ConceptJOana. Она работала над всем пространством: от изменений в функциональной планировке до выбора мебели и декоративных деталей.

Главной особенностью проекта стал красный цвет, который использовали в различных оттенках. Насыщенные тона придали помещениям выразительность, бордовый сделал интерьер более глубоким, а приглушенные оттенки помогли сохранить уют.

Втальня в насичених червоних кольорах
Гостиная в насыщенных красных тонах. Фото: jaga.kraupe/instagram.com

Центральное место в доме занимает открытая гостиная. Здесь установили мягкие диваны глубокого красного цвета, которые сочетаются с зелеными акцентами и натуральным деревом. Рядом с ними разместили столики необычной формы, а зону отдыха дополнили текстилем и ковром с нерегулярным цветным рисунком.

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Особое внимание привлекает деревянный кессонный потолок с геометрическим орнаментом. Его дополняют круглые светильники в красно-белой гамме. Благодаря этому гостиная выглядит выразительно, но различные элементы не противоречат друг другу.

Как оформлены кухня и столовая

В кухне и столовой продолжили использовать красные и бордовые оттенки, дерево и камень. Одной из заметных деталей стала бордовая стена, на фоне которой выделяются мебель и фактурные поверхности.

Кухня в червоних та бордових віддтнках.
Кухня в красных и бордовых оттенках. Фото: jaga.kraupe/instagram.com

Для столовой подобрали стол и стулья с мягкими формами. Композицию дополнили деревянной мебелью, декоративными вазами, растениями и настенным освещением.

В доме есть и предметы, созданные специально для этого проекта. В частности, дизайнер разработала индивидуальный ковер, а также написала картину маслом под названием "Жизнь". Эти детали стали частью общего оформления дома.

Чем отличаются ванная комната и другие помещения

Яркую цветовую концепцию сохранили и в небольших комнатах. Гостевой туалет на первом этаже оформлен в насыщенном красном цвете. Стены отделали плиткой с различной фактурой, а главным элементом помещения стал умывальник органичной скульптурной формы.

Ванна кімната в насиченому червоному кольорі
Ванная комната в насыщенном красном цвете Фото: jaga.kraupe/instagram.com

Свой характер приобрели также прихожая, лестница, коридоры и ванные комнаты. В этих помещениях дизайнер продолжила работать с цветами, фактурами и формами, при этом сохраняя общую стилистическую основу.

Общая площадь дома составляет 150 кв. м. Этот проект показывает, как насыщенные цвета могут стать основой оформления жилья, если сочетать их с натуральными материалами, продуманной планировкой и деталями, подобранными для каждого помещения.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие цвета стен выбирать для ремонта в 2027 году. Привычные серые оттенки уступают место оливковому, терракотовому, шоколадному и теплому бежевому. Важно также учитывать освещение комнаты, площадь помещения и цвет мебели.

Также Новини.LIVE показывали квартиру известного модельера Демны Гвасалии в Милане. Ее интерьер сочетает в себе бабушкины мотивы, винтажную мебель, обои с цветочным узором и необычные декоративные предметы. Особое внимание привлекает обеденный стол, сделанный из старых деревянных дверей.

квартиры недвижимость Дизайн дом интерьер
Яна Тихолаз - редактор
Автор:
Яна Тихолаз

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