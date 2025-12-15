Відео
Головна Ринок нерухомості Не тільки елегантність — чим вражає ялинка Селін Діон (фото)

Не тільки елегантність — чим вражає ялинка Селін Діон (фото)

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 20:08
Святкова ялинка Селін Діон — який вигляд має та чому від неї в захваті (фото)
Селін Діон. Фото: Reuters

Коли йдеться про різдвяний декор, більшість людей автоматично уявляють червоний, зелений і золото. Селін Діон пішла іншим шляхом і обрала зимову естетику, яка більше нагадує тихий засніжений ранок, ніж класичне святкове буяння кольорів. 

Її ялинка стала прикладом того, як стриманість може виглядати по-справжньому святково та дорого, пише видання Homes & Gardens.
Біло срібна ялинка як приклад тихої розкоші

Читайте також:

Основу композиції складає поєднання білого та срібла. Тонкий срібний дріт з білими вогниками м’яко огортає гілки, не перевантажуючи їх. Прикраси підібрані в єдиній гамі, завдяки чому дерево виглядає цілісним і вивіреним. 

Особливу роль відіграє велика багатошарова квітка, що додає ялинці глибини та відчуття зрілої елегантності.

Під деревом замість традиційних коробок із подарунками розміщено сріблясто сірий тюль. Він створює ефект легкої зимової імли та завершує образ, роблячи його майже казковим.

 

Не тільки елегантність — чим вражає ялинка Селін Діон (фото) - фото 1
Селін Діон біля ялинки. Фото: celinedion/Instagram

Чому мінімалізм працює у різдвяному декорі

Успіх цієї ялинки полягає в тому, що декору рівно стільки, скільки потрібно. Вільний простір між прикрасами дозволяє побачити природну красу зелених гілок. Відсутність яскравих кольорів компенсується формами, фактурами та світлом.

Ключові елементи, які створили ефект:

  • м’яке розсіяне освітлення без різких акцентів;
  • поєднання матових і блискучих поверхонь;
  • плавні лінії стрічок і округлі форми куль.

Саме це не дає ялинці виглядати холодною або стерильною, попри обмежену палітру.

Як повторити ялинку Селін Діон вдома

Експертка з різдвяного декору Гізела Грем зазначає, що подібний стиль легко відтворити без надмірних витрат.

"Для справжнього ефекту зимової казки потрібні мерехтливі гірлянди, блискучі білі та прозорі прикраси й лише легкий натяк на крижано блакитний", — наголошує вона.

Щоб результат виглядав гармонійно, варто дотримуватися простих принципів:

  • обирати одну основну кольорову гаму;
  • не перевантажувати дерево дрібними деталями;
  • робити ставку на світло та текстиль.

Зимова естетика у святковому інтер’єрі

Цей стиль не обмежується лише ялинкою. Біло срібні акценти органічно переходять у декор столу та простору загалом. Гізела Грем радить не забувати про вертикальні композиції.

"Декор також чудово виглядає, коли його підвішують над обіднім столом на гілці або горизонтальному вінку", — додає експертка.

У поєднанні з білою чи крижано блакитною скатертиною така подача створює відчуття спокійного, продуманого свята. Саме цей підхід дедалі частіше визначатиме різдвяні тренди майбутніх сезонів, де емоція та атмосфера важливіші за яскравість.

Раніше ми розповідали, як ялинка 1950-х років підкорила дизайнерів та повернула тренд з минулого. Також різдвяна ялинка Хлої Кардашʼян цього року стала однією з найобговорюваніших.

Різдво новорічна ялинка Дизайн Селін Діон Новий рік 2026
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
