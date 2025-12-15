Праздничная елка Селин Дион — как выглядит и почему от нее в восторге (фото)

Селин Дион. Фото: Reuters

Когда речь идет о рождественском декоре, большинство людей автоматически представляют красный, зеленый и золото. Селин Дион пошла другим путем и выбрала зимнюю эстетику, которая больше напоминает тихое заснеженное утро, чем классическое праздничное буйство цветов.

Ее елка стала примером того, как сдержанность может выглядеть по-настоящему празднично и дорого, пишет издание Homes & Gardens.

Бело серебряная елка как пример тихой роскоши

Основу композиции составляет сочетание белого и серебра. Тонкая серебряная проволока с белыми огоньками мягко окутывает ветви, не перегружая их. Украшения подобраны в единой гамме, благодаря чему дерево выглядит целостным и выверенным.

Особую роль играет большой многослойный цветок, добавляющий елке глубины и ощущение зрелой элегантности.

Под деревом вместо традиционных коробок с подарками размещен серебристо-серый тюль. Он создает эффект легкой зимней мглы и завершает образ, делая его почти сказочным.

Селин Дион возле елки. Фото: celinedion/Instagram

Почему минимализм работает в рождественском декоре

Успех этой елки заключается в том, что декора ровно столько, сколько нужно. Свободное пространство между украшениями позволяет увидеть естественную красоту зеленых веток. Отсутствие ярких цветов компенсируется формами, фактурами и светом.

Ключевые элементы, которые создали эффект:

мягкое рассеянное освещение без резких акцентов;

сочетание матовых и блестящих поверхностей;

плавные линии лент и округлые формы шаров.

Именно это не дает елке выглядеть холодной или стерильной, несмотря на ограниченную палитру.

Как повторить елку Селин Дион дома

Эксперт по рождественскому декору Гизела Грэм отмечает, что подобный стиль легко воспроизвести без чрезмерных затрат.

"Для настоящего эффекта зимней сказки нужны мерцающие гирлянды, блестящие белые и прозрачные украшения и лишь легкий намек на ледяной голубой", — отмечает она.

Чтобы результат выглядел гармонично, следует придерживаться простых принципов:

выбирать одну основную цветовую гамму;

не перегружать дерево мелкими деталями;

делать ставку на свет и текстиль.

Зимняя эстетика в праздничном интерьере

Этот стиль не ограничивается только елкой. Бело серебряные акценты органично переходят в декор стола и пространства в целом. Гизела Грэм советует не забывать о вертикальных композициях.

"Декор также прекрасно смотрится, когда его подвешивают над обеденным столом на ветке или горизонтальном венке", — добавляет эксперт.

В сочетании с белой или бледно-голубой скатертью такая подача создает ощущение спокойного, продуманного праздника. Именно этот подход все чаще будет определять рождественские тренды будущих сезонов, где эмоция и атмосфера важнее яркости.

Ранее мы рассказывали, как елка 1950-х годов покорила дизайнеров и вернула тренд из прошлого. Также рождественская елка Хлои Кардашьян в этом году стала одной из самых обсуждаемых.