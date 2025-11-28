Відео
Не тільки штрафи — що буде за несвоєчасну сплату податку на землю

Дата публікації: 28 листопада 2025 11:22
Податок на землю — що буде за прострочення оплати у 2025 році
Люди з документами. Фото: Freepik

Несвоєчасна сплата земельного податку автоматично створює податковий борг, який держава контролює особливо уважно. Фізичні особи мають 60 днів від отримання податкового повідомлення, щоб повністю погасити суму зобов’язання. 

Якщо строк пропущено, податкові наслідки стають неминучими, наголошують в юридичній компанії "Земельний фонд України".

Читайте також:

"Пеня — це не покарання, а компенсація державі за користування її коштами", — підкреслюють фахівці. 

Вона нараховується з першого робочого дня після спливу строку сплати та діє до останнього дня погашення боргу.

Як визначають розмір штрафу

Штрафи за прострочення залежать від тривалості затримки. Податковий кодекс встановлює два рівні відповідальності:

  • 5% від погашеної суми, якщо прострочення триває до 30 днів;
  • 10%, якщо борг не сплачено понад 30 днів.

Штраф нараховується лише на узгоджене зобов’язання, яке не було сплачене вчасно. При цьому, якщо суму нарахував контролюючий орган, платник не відповідає за її правильність, але відповідає за строкове погашення.

Як розраховується пеня 

Пеня включає щоденний відсоток, який обчислюється за формулою 120% облікової ставки НБУ. Оскільки ставка може змінюватися протягом року, розмір пені інколи суттєво зростає.

Основні чинники, які впливають на суму пені:

  • тривалість прострочення;
  • актуальна облікова ставка НБУ;
  • розмір податкового боргу;
  • наявність застосованих штрафів.

"Пеня завжди нараховується окремо від штрафу, і ці суми не замінюють одна одну", — додають юристи.

Що загрожує боржникам

Податковий кодекс визначає, що відповідальність застосовується лише у межах фінансових санкцій — штрафів і пені. Додаткові заходи можливі лише у разі доведення умисного ухилення.

Якщо податкова доводить умисел, це свідчить про створення платником умов, спрямованих на невиконання податкових вимог.

Що важливо врахувати при сплаті земельного податку

Щоб уникнути штрафів та пені, важливо регулярно перевіряти інформацію про нерухомість та коректність даних у податкових повідомленнях. 

Юристи радять:

  • контролювати строки сплати;
  • відстежувати зміну ставок і рішень місцевих рад;
  • перевіряти статус об’єктів у Реєстрі прав;
  • зберігати повідомлення-рішення.

Податкова дозволяє оскаржити суму зобов’язання, якщо платник вважає її некоректною, але це не звільняє від обов’язку сплатити її у визначений законом строк.

Як повідомлялось, втрата чи пошкодження документів на земельну ділянку є поширеною проблемою серед власників. На щастя, завдяки сучасній системі реєстрації нерухомості, часто можна обійтися без відновлення паперових актів. Документацію можна відновити або підтвердити її наявність через електронні реєстри.

Також ми розповідали, що ринкова вартість української землі продовжує зростати, ставши однією з ключових тем 2025 року. Зокрема, у жовтні середня ціна за гектар сільськогосподарських угідь сягнула 65 303 грн, встановивши новий ціновий рекорд порівняно з вереснем.

земля ринок землі податки нерухомість штраф
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
