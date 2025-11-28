Видео
Україна
Не только штрафы — что будет за просрочку оплаты налога на землю

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 11:22
Налог на землю — что будет за просрочку оплаты в 2025 году
Люди с документами. Фото: Freepik

Несвоевременная уплата земельного налога автоматически создает налоговый долг, который государство контролирует особенно внимательно. Физические лица имеют 60 дней от получения налогового уведомления, чтобы полностью погасить сумму обязательства.

Если срок пропущен, налоговые последствия становятся неизбежными, отмечают в юридической компании "Земельный фонд Украины".

Читайте также:

"Пеня — это не наказание, а компенсация государству за пользование его средствами", — подчеркивают специалисты.

Она начисляется с первого рабочего дня после истечения срока уплаты и действует до последнего дня погашения долга.

Как определяют размер штрафа

Штрафы за просрочку зависят от длительности задержки. Налоговый кодекс устанавливает два уровня ответственности:

  • 5% от погашенной суммы, если просрочка длится до 30 дней;
  • 10%, если долг не уплачен более 30 дней.

Штраф начисляется только на согласованное обязательство, которое не было уплачено вовремя. При этом, если сумму начислил контролирующий орган, плательщик не отвечает за ее правильность, но отвечает за срочное погашение.

Как рассчитывается пеня

Пеня включает ежедневный процент, который исчисляется по формуле 120% учетной ставки НБУ. Поскольку ставка может меняться в течение года, размер пени иногда существенно возрастает.

Основные факторы, которые влияют на сумму пени:

  • продолжительность просрочки;
  • актуальная учетная ставка НБУ;
  • размер налогового долга;
  • наличие примененных штрафов.

"Пеня всегда начисляется отдельно от штрафа, и эти суммы не заменяют друг друга", — добавляют юристы.

Что грозит должникам

Налоговый кодекс определяет, что ответственность применяется только в пределах финансовых санкций — штрафов и пени. Дополнительные меры возможны только в случае доказательства умышленного уклонения.

Если налоговая доказывает умысел, это свидетельствует о создании плательщиком условий, направленных на невыполнение налоговых требований.

Что важно учесть при уплате земельного налога

Чтобы избежать штрафов и пени, важно регулярно проверять информацию о недвижимости и корректность данных в налоговых уведомлениях.

Юристы советуют:

  • контролировать сроки уплаты;
  • отслеживать изменение ставок и решений местных советов;
  • проверять статус объектов в Реестре прав;
  • сохранять уведомления-решения.

Налоговая позволяет обжаловать сумму обязательства, если плательщик считает ее некорректной, но это не освобождает от обязанности уплатить ее в определенный законом срок.

Как сообщалось, потеря или повреждение документов на земельный участок является распространенной проблемой среди владельцев. К счастью, благодаря современной системе регистрации недвижимости, часто можно обойтись без восстановления бумажных актов. Документацию можно восстановить или подтвердить ее наличие через электронные реестры.

Также мы рассказывали, что рыночная стоимость украинской земли продолжает расти, став одной из ключевых тем 2025 года. В частности, в октябре средняя цена за гектар сельскохозяйственных угодий достигла 65 303 грн, установив новый ценовой рекорд по сравнению с сентябрем.

земля рынок земли налоги недвижимость штраф
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
