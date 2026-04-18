Планування будинків часів СРСР: навіщо у хрущовках робили прохідні кімнати

Хрущовка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Архітектура хрущовок досі викликає подив у багатьох українців. Особливо — прохідні кімнати, які сьогодні вважаються незручними і застарілими. Проте для свого часу це рішення було не випадковим. Воно відображало як економічні умови, так і спосіб життя людей.

Головна причина — масове будівництво дешевого житла.

Економія квадратних метрів у хрущовках

Головним завданням радянських архітекторів було розселити людей із підвалів та бараків у власні квартири максимально швидко. У ті часи кожен зайвий метр стіни чи додатковий коридор вважалися неприпустимим марнотратством.

Прибравши коридор і зробивши одну кімнату прохідною, держава економила до 5 квадратних метрів на кожній оселі. У масштабах країни це дозволяло побудувати на тисячі квартир більше, використовуючи ту саму кількість цегли та бетону.

Чому приватність не була важливою

У радянській культурі індивідуальний простір не вважався пріоритетом. Людина вважалася частиною колективу, а сім'я — єдиним цілим. Прохідна кімната виконувала роль вітальні, де всі мали проводити час разом.

Вважалося, що ізоляція сприяє розвитку "егоїзму", тому архітектура мала підштовхувати людей до спілкування. Для тих, хто переїжджав із переповнених комуналок, навіть така квартира здавалася межею мрій.

Особливості планування квартир у СРСР

Життя тогочасної родини було дуже стандартизованим: люди приходили і йшли приблизно в один час, тому прохідність кімнати не створювала великого дискомфорту.

Прохідна кімната була центром квартири, де обідали та дивилися телевізор, а спальні призначалися виключно для сну. Це була чітка логіка мінімалізму: тільки те, що критично необхідно для виживання та функціонування радянського громадянина.

Як перевиховували людей через архітектуру

Планування хрущовок мало і прихований виховний підтекст. Відсутність приватних куточків привчала дітей змалечку рахуватися з інтересами інших членів родини. Прохідна кімната ставала місцем соціалізації.

У 2026 році ми боремося за кожен сантиметр приватності, але тодішня архітектура успішно виконала своє завдання: дала дах над головою мільйонам, нехай і ціною нашої можливості побути наодинці.

Що буде з хрущовками в Україні

Проблема застарілої житлової забудови в українських мегаполісах щороку стає все гострішою, адже тисячі споруд радянської епохи давно вичерпали свій ресурс, наголосила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк в ефірі День.LIVE.

Вона підкреслює, що держава вже впритул наблизилася до системного вирішення цієї кризи.

"У нас у великих містах є тисячі хрущовок… ми буквально перед війною підійшли до того, щоб врегулювати це на рівні законодавства", — каже депутатка.

Наразі йдеться про запуск масштабної реновації, яка дозволить замінити аварійні будинки сучасним і безпечним житлом.

"Відповідний закон вже ухвалений у першому читанні, проте попереду ще кропітка робота над його вдосконаленням", — каже Шуляк.

Саме оновлення законодавчої бази має стати тим механізмом, що нарешті зрушить питання "вторинки" з мертвої точки. Це дасть змогу не просто латати дірки, а проводити комплексну модернізацію міського простору за європейськими стандартами.

Санвузли в будинках радянської епохи зазвичай стають вирішальним фактором при купівлі, адже стан труб та тісний простір видають вік житла. Попри те, що колись мешканці були заручниками типового планування без права вибору, сьогодні контраст між просторими вбиральнями сталінок та крихітними комірками в хрущовках помітний неозброєним оком.

