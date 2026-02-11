Право власності на будинок — який документ потрібен кожному господарю

Не витяг з реєстру — який документ треба мати всім власникам будинків
Звести коробку будинку й накрити її дахом — це лише половина шляху. Далі починається "паперовий" етап, який багатьох лякає більше за будівництво. Саме тут ключову роль відіграє технічний паспорт на будинок.
Його часто плутають із витягом з реєстру, але це різні документи з різними функціями, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юристів компанії "Земельний фонд України".
Що таке технічний паспорт на будинок
Технічний паспорт — це "анкета" вашої нерухомості. У ньому немає інформації про те, хто власник за законом (для цього є витяг з Реєстру речових прав).
Зате там детально описано все інше:
- Фактичні параметри: точна площа (яка часто розбігається з проєктною), кількість кімнат, висота стелі.
- Конструктив: з чого зведені стіни, який фундамент, де розташовані перегородки.
- Інвентаризація: рік побудови та оцінка технічного стану.
Сьогодні всі техпаспорти мають бути зареєстровані в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Якщо вашого документа немає в цій базі — юридично його не існує.
Коли без техпаспорта на будинок не обійтися
Про нього зазвичай згадують, коли "горить" якась операція. Зокрема, він критично потрібен для:
- введення в експлуатацію: без обмірів сертифікат про готовність не отримати;
- продажу або дарування: нотаріус обов’язково перевірить актуальність даних;
- поділу майна: якщо будинок треба розбити на дві окремі адреси.
- узаконення "самобуду": перш ніж платити штрафи та легалізувати прибудову, її треба обміряти.
Зараз цифровізація в Україні йде шаленими темпами. Актуальний техпаспорт у кишені — це ваш захист від зайвих питань при реєстрації нерухомості та запорука того, що угода купівлі-продажу не зірветься в останній момент.
