Головна Ринок нерухомості Не витяг з реєстру — який документ треба мати всім власникам будинків

Не витяг з реєстру — який документ треба мати всім власникам будинків

Дата публікації: 11 лютого 2026 17:05
Право власності на будинок — який документ потрібен кожному господарю
Будинок на ділянці. Фото: Freepik

Звести коробку будинку й накрити її дахом — це лише половина шляху. Далі починається "паперовий" етап, який багатьох лякає більше за будівництво. Саме тут ключову роль відіграє технічний паспорт на будинок. 

Його часто плутають із витягом з реєстру, але це різні документи з різними функціями, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юристів компанії "Земельний фонд України".

Читайте також:

Що таке технічний паспорт на будинок

Технічний паспорт — це "анкета" вашої нерухомості. У ньому немає інформації про те, хто власник за законом (для цього є витяг з Реєстру речових прав). 

Зате там детально описано все інше:

  1. Фактичні параметри: точна площа (яка часто розбігається з проєктною), кількість кімнат, висота стелі.
  2. Конструктив: з чого зведені стіни, який фундамент, де розташовані перегородки.
  3. Інвентаризація: рік побудови та оцінка технічного стану.

Сьогодні всі техпаспорти мають бути зареєстровані в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Якщо вашого документа немає в цій базі — юридично його не існує.

Коли без техпаспорта на будинок не обійтися

Про нього зазвичай згадують, коли "горить" якась операція. Зокрема, він критично потрібен для:

  • введення в експлуатацію: без обмірів сертифікат про готовність не отримати;
  • продажу або дарування: нотаріус обов’язково перевірить актуальність даних;
  • поділу майна: якщо будинок треба розбити на дві окремі адреси.
  • узаконення "самобуду": перш ніж платити штрафи та легалізувати прибудову, її треба обміряти.

Зараз цифровізація в Україні йде шаленими темпами. Актуальний техпаспорт у кишені — це ваш захист від зайвих питань при реєстрації нерухомості та запорука того, що угода купівлі-продажу не зірветься в останній момент.

Раніше ми розповідали, які обмеження діють під час приватизації землі під будинком у 2026 році. А також, скільки треба заплатити за переоформлення будинку у селі.

нерухомість документи будинок власність документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
