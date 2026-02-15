На скільки років розраховані хрущовки та що буде після завершення терміну експлуатації

Хрущовка у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні тисячі будинків залишилися з радянських часів, а так звані хрущовки проєктували як тимчасове житло. Зазвичай їхній розрахунковий строк служби становив 50-75 років. Цегляні будинки могли простоювати довше, а панельні здебільшого розраховувалися приблизно на 50 років.

Редакція Новини.LIVE розповідає, який термін експлуатації хрущовок та що буде з будинками після його закінчення.

Реклама

Читайте також:

Більшість п’ятиповерхівок, зведених у 60-х роках, формально вичерпали ресурс близько 2010 року. Проте завершення терміну експлуатації не означає автоматичного знесення.

Що відбувається після завершення терміну експлуатації хрущовок

Після спливу нормативного строку будівлю мають обстежити та ухвалити рішення щодо реконструкції. Йдеться не про косметичний ремонт, а про комплексні роботи:

заміну електромереж і сантехніки;

утеплення фасадів і дахів;

підсилення конструкцій за потреби.

Голова профільного парламентського комітету Олена Шуляк зазначала, що до повномасштабної війни в Україні налічувалося близько 10 тисяч об’єктів застарілого фонду.

"Проєктувалися хрущовки як тимчасове житло, але зараз більшості з них уже 60-70 років, тобто термін експлуатації вичерпано", – підкреслила вона.

За її словами, матеріали поступово втрачають міцність, з’являються ризики тріщин і просідання. Водночас це не означає негайної аварійності кожного будинку.

Чи знесуть хрущовки в Україні

Питання оновлення старого фонду обговорюють ще з 2006 року. Проте ставка робиться не на масове знесення, а на реновацію.

"Чи вирішить житлове питання знесення хрущовок Звісно ні. Натомість реновація застарілого житлового фонду реальніша історія", – наголосила Шуляк.

Серед причин такого підходу:

висока вартість нового будівництва;

дефіцит житла через війну;

необхідність зберегти наявний житловий ресурс.

У найближчі роки ключовим стане питання фінансування та комплексних програм модернізації. Саме від цього залежить, чи отримають мешканці старих будинків безпечне та енергоефективне житло без радикального сценарію знесення.

Як повідомлялось, хрущовки — справжній ветеран ринку, якого люблять за доступність і затишні двори, попри вічну тісноту. Проте за скромним фасадом ховаються серйозні технічні "сюрпризи", тому перед будь-яким ремонтом варто добре вивчити стан комунікацій та стін.

Також ми розповідали, що планування хрущовок досі викликає чимало запитань, особливо через крихітну глуху комірчину, яку в народі прозвали "тещиною кімнатою". Попри іронічну назву та численні суперечки, поява такого закутка була продиктована суворою прагматикою тогочасної житлової політики.