Які планування квартир не користуються попитом у покупців в Україні

Покупці житла стали значно прагматичнішими. Через зростання вартості квадратного метра та витрат на утримання люди оцінюють не лише площу, а й користь кожного метра.

Планування квартири сприймається вже як частина стилю життя, наголошують експерти АН Puzzle House Group. Але існують такі об'єкти, які покупці обходять стороною саме через їхню незручність.

Вузькі кімнати-вагони

Вузькі та довгі кімнати, схожі на купе поїзда, — це головний біль для дизайнера та власника. Розставити меблі так, щоб не перетворити кімнату на смугу перешкод, практично неможливо. Як результат — один кут перевантажений, інший гуляє, а посередині залишається незручний прохід.

Сюди ж додаємо квартири з гострими кутами або діагональними стінами. Це виглядає "креативно" лише на папері, а на практиці — це величезні чеки на меблі під замовлення та купа втраченого простору.

Приватність та прохідні кімнати

Ніхто не хоче, щоб його спальня була транзитною зоною. Прохідні кімнати в сучасному світі сприймаються як готельний варіант або тимчасове рішення. Сьогодні в пріоритеті — чітке зонування.

Найчастіше покупців відштовхують:

Відсутність приватності. Коли в дитячу чи спальню можна потрапити лише через іншу кімнату. Гігантські передпокої. Коридори на 15 метрів, де можна лише розвернутися, але неможливо нічого облаштувати. Неможливість перепланування. "Бетонні коробки", де кожна стіна — тримальна, і ви нічого не зміните.

Невеликі кухні

Маленькі кухні по 5-6 метрів у великих квартирах — це тепер ознака неліквідності. Сучасна родина хоче мати кухню-вітальню, де можна одночасно готувати вечерю, спілкуватися з гостями та наглядати за дітьми.

Якщо квартира велика, а кухня крихітна, її цінність в очах покупця падає миттєво, особливо у старому фонді, де навіть холодильник важко втиснути.

Що ще варто знати українцям

Як розповів юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, поділ квартири між співвласниками без перепланування допускається лише у виняткових випадках.

"Фізичний поділ квартири без перепланування можливий лише тоді, коли кожна частина має окремий вхід та відповідає будівельним нормам", — наголосив Козляк.

У багатоквартирних будинках це трапляється рідко, тому суди зазвичай обирають інші механізми врегулювання спорів.

Раніше ми розповідали, в яких випадках потрібні дозвільні документи на перепланування житла. А також, коли в квартирі заборонено проводити шумні ремонтні роботи.