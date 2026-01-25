Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Продати квартиру не вийде — які угоди можуть заблокувати у 2026

Продати квартиру не вийде — які угоди можуть заблокувати у 2026

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 09:15
Угоди з нерухомістю в Україні — які можуть заблокувати у 2026 році
Жінка та чоловік з документами. Фото: Freepik

Початок 2026 року ознаменувався не лише змінами на ринку нерухомості, а й суттєвим посиленням державного контролю за кожною угодою. Цифрові реєстри, фінансовий моніторинг та автоматичні перевірки зробили процес купівлі й продажу прозорішим, але водночас значно жорсткішим. Усе більше угод зупиняються ще на етапі нотаріального оформлення.

Згідно із Законом №4536-IX, нотаріуси тепер виступають повноцінними суб’єктами первинного фінмоніторингу. 

Реклама
Читайте також:

"Нотаріуси зобов’язані здійснювати перевірку джерел походження коштів клієнта", — сказано у документі.

На практиці це означає, що без офіційної декларації чи довідки про доходи банк просто не пропустить платіж. Якщо цифри в договорі не "б’ються" з вашим офіційним заробітком, угода ставиться на паузу до з'ясування обставин.

Заборона продажу квартири через борги власника

Навіть неоплачений штраф або старий борг за комуналку може зірвати продаж квартири. Якщо сумарна заборгованість (включно з аліментами чи податками) перевищує 20 мінімальних зарплат — в 2026 році це вже понад 180 тисяч гривень — на майно накладається арешт.

Поки в реєстрі висить цей "прапорець", нотаріус не має права зробити жодного кроку.

Помилки у реєстрі прав на нерухомість

Іноді проблемою стає навіть не злий намір, а звичайна помилка в базі даних. Реєстратори мають право залишати заяву без руху, якщо є бодай найменша розбіжність у документах.

Невірна площа, стара назва вулиці чи помилка в літері — і замість швидкої угоди ви отримуєте місяці судової тяганини або бюрократичних виправлень.

Продаж житла без згоди подружжя або органу опіки

Сімейні спори залишаються класичною причиною блокувань угод з нерухомістю. Навіть якщо власник за документами один, стаття 65 Сімейного кодексу України вимагає письмову згоду другого з подружжя. Оскільки зараз нотаріуси бачать у реєстрах навіть шлюби, укладені за кордоном, "забути" про згоду дружини чи чоловіка не вийде.

Окремий рівень складності — якщо в квартирі прописані або мають частку діти. Без офіційного дозволу органу опіки жодна реєстрація не відбудеться, і тут система працює максимально жорстко.

Як зазначила нотаріус Галина Ненченко у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, найчастіше угоди "сипляться" через відсутність письмової згоди іншого власника нерухомості. Це класична історія для майна, набутого у шлюбі. Навіть якщо квартира оформлена на одного з подружжя, вона все одно є спільною. 

"Закон прямо передбачає можливість визнання такої угоди недійсною", — пояснює експерт.

Якщо продати свою частку нишком, суд скасує таку угоду за лічені засідання.

Раніше ми розповідали, як припинити право власності на нерухомість у 2026 році. А також, як поділити нерухомість в Україні, якщо власник знаходиться за кордоном.

нерухомість житло купити квартиру нотаруіс документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації