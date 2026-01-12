Неоформлена земля під приватним будинком — які існують ризики для власника

Приватний будинок. Фото: Freepik

Багато власників приватних будинків упевнені, що раз є документи на житло, то й земля автоматично їхня. Насправді це поширена і небезпечна помилка. В Україні досі тисячі людей живуть у власних хатах, але юридично не мають жодних прав на землю під ними. Формально виходить, що будинок ваш, а ділянка — ні.

Проблема часто тягнеться ще з дев’яностих років, кажуть в юридичній компанії "Земельний фонд України". Купівля старого будинку, спадщина або переоформлення без належних документів на землю тоді вважалися нормою.

Реклама

Читайте також:

Паркан сприймався як межа, але з погляду закону цього замало. Якщо ділянка не має кадастрового номера і не внесена до реєстрів, вона може вважатися власністю громади.

Найпоширеніші причини такої ситуації:

оформлено лише будинок без землі;

відсутній кадастровий номер ділянки;

межі не внесені до Публічної кадастрової карти.

Які ризики несе неоформлена земля

Поки земля не зареєстрована, проблем може не бути роками. Але вони з’являються в найневдаліший момент. Продати, подарувати або передати будинок у спадок стає майже неможливо, адже нотаріуси дедалі частіше відмовляють у таких угодах.

Окремий ризик — конфлікти з сусідами. Без офіційних меж складно довести, де закінчується ваша територія. У суді відсутність документів майже завжди грає проти власника будинку. Також неможливо легально зводити гараж, прибудову чи альтанку без оформленого права на землю.

Водночас українське законодавство передбачає важливий принцип: земля слідує за будинком. Це означає, що власник житла має першочергове право оформити ділянку під ним у власність або оренду для обслуговування будинку.

Раніше ми розповідали, коли земельна ділянка може перейти громаді навіть без згоди власника. А також, як знайти вільний пай в Україні у 2026 році.