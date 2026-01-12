Видео
Україна
Видео

Неоформленная земля под частным домом — чем рискует владелец

Неоформленная земля под частным домом — чем рискует владелец


Дата публикации 12 января 2026 12:35
Неоформленная земля под частным домом — какие существуют риски для владельца
Частный дом. Фото: Freepik

Многие владельцы частных домов уверены, что раз есть документы на жилье, то и земля автоматически их. На самом деле это распространенное и опасное заблуждение. В Украине до сих пор тысячи людей живут в собственных домах, но юридически не имеют никаких прав на землю под ними. Формально получается, что дом ваш, а участок — нет.

Проблема часто тянется еще с девяностых годов, говорят в юридической компании "Земельный фонд Украины". Покупка старого дома, наследство или переоформление без надлежащих документов на землю тогда считались нормой.

Читайте также:

Забор воспринимался как граница, но с точки зрения закона этого мало. Если участок не имеет кадастрового номера и не внесен в реестры, он может считаться собственностью общины.

Самые распространенные причины такой ситуации:

  • оформлен только дом без земли;
  • отсутствует кадастровый номер участка;
  • границы не внесены в Публичную кадастровую карту.

Какие риски несет неоформленная земля

Пока земля не зарегистрирована, проблем может не быть годами. Но они появляются в самый неподходящий момент. Продать, подарить или передать дом по наследству становится почти невозможно, ведь нотариусы все чаще отказывают в таких сделках.

Отдельный риск — конфликты с соседями. Без официальных границ сложно доказать, где заканчивается ваша территория. В суде отсутствие документов почти всегда играет против владельца дома.

Также невозможно легально возводить гараж, пристройку или беседку без оформленного права на землю.

В то же время украинское законодательство предусматривает важный принцип: земля следует за домом. Это означает, что владелец жилья имеет первоочередное право оформить участок под ним в собственность или аренду для обслуживания дома.

Ранее мы рассказывали, когда земельный участок может перейти общине даже без согласия собственника. А также, как найти свободный пай в Украине в 2026 году.

земля рынок земли дом собственность документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
