Хто може припинити суборенду земельної ділянки — правила у 2025 році

Чоловік та жінка серед гарбузів. Фото: Freepik

В Україні суборенда земельної ділянки давно стала поширеним інструментом, коли орендар передає право користування землею іншій особі, залишаючись відповідальним перед власником. Така модель дозволяє ефективно використовувати ділянку, але водночас створює складний правовий ланцюг, у якому кожна сторона має свої можливості та обмеження.

Саме тому питання припинення суборенди часто стає ключовим у таких відносинах, наголошують фахівці юридичної компанії "Земельний фонд України".

Хто має право припинити суборенду земельної ділянки

Право на припинення суборенди залежить від статусу учасника та умов основного договору. Закон визначає чіткий перелік випадків, коли дія суборенди може бути завершена.

Основні підстави, з яких суборенда може бути припинена:

відсутність письмової згоди орендодавця на передачу ділянки в суборенду;

порушення вимог основного договору оренди;

неможливість подальшого користування ділянкою суборендарем;

закінчення строку дії основної оренди.

Коли орендодавець може припинити суборенду земельної ділянки

Власник землі має найширші повноваження, оскільки він контролює, хто фактично користується його ділянкою. Якщо суборенда оформлена без письмової згоди, орендодавець може вимагати її припинення.

Також він має право розірвати основну оренду, якщо суборендар порушує цільове призначення ділянки або встановлений порядок її використання.

Чи може орендар припинити суборенду земельної ділянки

Орендар, який передав землю в суборенду, зберігає право вимагати дострокове припинення її дії. Це можливо, якщо суборендар не виконує договірні умови, шкодить земельній ділянці або виникають інші передбачені договором обставини.

"Важливо, що орендар повинен повідомити орендодавця про такі зміни, адже відповідальність за користування землею несе саме він", — підкреслюють юристи.

Коли орендар найчастіше припиняє суборенду:

порушення суборендарем умов утримання ділянки;

використання землі не за призначенням;

необхідність повернути ділянку власнику;

зміна обставин, що робить суборенду недоцільною.

Чи може суборендар ініціювати припинення суборенди

Суборендар також має право завершити співпрацю, якщо виконання договору стало неможливим. Це може бути пов’язано з форс-мажорними ситуаціями, фінансовими труднощами або іншими суттєвими змінами.

У такому випадку він зобов’язаний повернути ділянку орендарю в належному стані та дотриматися всіх процедур, передбачених у договорі.

Коли суборенда землі припиняється автоматично

Однією з найпоширеніших підстав є завершення строку основного договору оренди. Після цього всі права суборендаря втрачають чинність, навіть якщо строк суборенди ще не минув.

Земельна ділянка повертається орендарю або власнику, а сторони можуть за потреби укладати нові договори.

