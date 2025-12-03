Могут ли забрать неприватизированный огород во время военного положения — нормы закона

Женщина на участке. Фото: Freepik

Украинцы и в дальнейшем активно ухаживают за огородами, которые формально не находятся в частной собственности. Поэтому вопрос, могут ли неприватизованный земельный участок забрать во время военного положения, возникает все чаще.

Несмотря на общие ограничения на приватизацию, право пользоваться землей остается, однако требует внимания и подтверждения документами, отмечают специалисты юридической компании "Земельный фонд Украины".

Приватизация огорода во время военного положения

В военный период государство ввело временную паузу на передачу земель в частную собственность. Как объясняют юристы, это сделано, чтобы избежать потери государственных ресурсов в нестабильных условиях. Сейчас большинство процедур приватизации поставлены на паузу, и это касается даже огородов, которые много лет находятся в пользовании.

Поэтому владельцы и пользователи огородов не могут начать или завершить оформление права собственности до завершения военного положения. В то же время действующее пользование не подлежит принудительному прекращению без правовых оснований.

Пользование неприватизированным огородом во время войны

"Сам факт пользования землей является аргументом в вашу пользу, а забрать ее можно только по решению суда или в рамках определенной законом процедуры", — говорят юристы.

Поэтому главная задача пользователя — доказать, что он обрабатывает участок на законных основаниях.

Чтобы минимизировать риски, стоит проверить документы и подготовиться к возможным запросам со стороны органов местного самоуправления. Это поможет сохранить право пользования даже в нестандартных обстоятельствах военного положения.

Документы для подтверждения права пользования огородом

Полезно иметь под руками любые бумаги, которые в свое время выдавал сельсовет или объединенная община. К таким документам относятся:

решение о предоставлении участка в пользование;

акт на землю;

договор пользования или долгосрочной аренды.

Если документы утрачены, можно обратиться с запросом в местный совет и получить официальное подтверждение имеющихся оснований пользования.

Во многих случаях доказательствами могут быть не только бумаги. Уместно собрать:

фото и видео с обработанного участка;

акты осмотра территории;

показания соседей.

Такие материалы подтверждают реальное, непрерывное пользование огородом.

После отмены военного положения приватизация снова станет доступной. Ограничения носят временный характер, поэтому оформить собственность будет возможно сразу после их снятия.

