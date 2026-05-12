Дарування будинку від свекрухи: які податки платить невістка у 2026 році

Подарувати будинок родичам в Україні можна доволі швидко, однак не всі знають, що для податкової свекруха і невістка не вважаються близькими родичами. Саме через це навіть сімейний подарунок може обернутися суттєвими витратами.

Отримувач нерухомості має сплатити одразу кілька платежів та подати декларацію, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Юрія Айвазяна.

Податок на дарування нерухомості невістці

Коли свекруха передає будинок невістці, з погляду закону це не вважається дарунком близькому родичу. Через це вартість об'єкта підлягає повному оподаткуванню.

"Свекруха не є для невістки членом сім’ї першого або другого ступеня споріднення у розумінні Податкового кодексу України", — наголошує адвокат.

За словами експерта, до першої черги належать лише батьки, діти та подружжя. Друга черга — це брати, сестри, дідусі, бабусі та онуки. Невістка в цей перелік не потрапляє, тому операція розцінюється як отримання майна від сторонньої особи.

Фінансове навантаження при такому оформленні складається з кількох частин. Окрім стандартного державного мита у розмірі 1%, сторони мають сплатити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір.

"Оскільки свекруха не належить до родичів першого або другого ступеня споріднення, то ПДФО та військовий збір сплачується за ставками 5%", — зазначає Айвазян.

Отже, загальний обсяг обов'язкових платежів (разом із 1,5% військового збору) сягає 6,5% від вартості будинку, не враховуючи послуги самого нотаріуса та оцінку майна.

Айвазян пояснив, що податки розраховують від вартості нерухомості, зазначеної у документах та оцінці майна. Чим дорожчий будинок, тим більшою буде фінальна сума платежів. Наприклад, якщо будинок оцінено у 2 млн грн, лише податки можуть перевищити 130 тис. грн без урахування держмита та нотаріальних витрат.

Декларація після дарування будинку

Отримання будинку у власність — це дохід, про який потрібно офіційно відзвітувати. Якщо угоду оформлено у 2026 році, власниця має подати документи до контролюючих органів наступного року.

Сплатити податки необхідно до 1 серпня 2027 року. У разі прострочення можуть нарахувати штрафи та пеню.

