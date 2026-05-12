Дарение дома от свекрови: какие налоги платит невестка в 2026 году

Люди возле дома, документы и деньги. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Подарить дом родственникам в Украине можно довольно быстро, однако не все знают, что для налоговой свекровь и невестка не считаются близкими родственниками. Именно поэтому даже семейный подарок может обернуться существенными затратами.

Получатель недвижимости должен уплатить сразу несколько платежей и подать декларацию, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Юрия Айвазяна.

Налог на дарение недвижимости невестке невестке

Когда свекровь передает дом невестке, с точки зрения закона это не считается подарком близкому родственнику. Из-за этого стоимость объекта подлежит полному налогообложению.

"Свекровь не является для невестки членом семьи первой или второй степени родства в понимании Налогового кодекса Украины", — отмечает адвокат.

По словам эксперта, к первой очереди относятся только родители, дети и супруги. Вторая очередь — это братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. Невестка в этот перечень не попадает, поэтому операция расценивается как получение имущества от постороннего лица.

Читайте также:

Сколько стоит оформить договор дарения у нотариуса

Финансовая нагрузка при таком оформлении состоит из нескольких частей. Кроме стандартной государственной пошлины в размере 1%, стороны должны уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор.

"Поскольку свекровь не относится к родственникам первой или второй степени родства, то НДФЛ и военный сбор уплачивается по ставкам 5%", — отмечает Айвазян.

Таким образом, общий объем обязательных платежей (вместе с 5% военного сбора) достигает 6,5% от стоимости дома, не учитывая услуги самого нотариуса и оценку имущества.

Айвазян пояснил, что налоги рассчитывают от стоимости недвижимости, указанной в документах и оценке имущества. Чем дороже дом, тем больше будет финальная сумма платежей. Например, если дом оценен в 2 млн грн, только налоги могут превысить 130 тыс. грн без учета госпошлины и нотариальных расходов.

Декларация после дарения дома

Получение дома в собственность — это доход, о котором нужно официально отчитаться. Если сделка оформлена в 2026 году, владелица должна подать документы в контролирующие органы в следующем году.

Уплатить налоги необходимо до 1 августа 2027 года. В случае просрочки могут начислить штрафы и пеню.

Как сообщали Новини.LIVE, при переоформлении дома в Украине основные расходы часто возникают не из-за самой цены недвижимости, а из-за дополнительных платежей, о которых стороны вспоминают уже перед подписанием документов. В обязательные расходы обычно входят услуги нотариуса, оценка имущества, государственные пошлины и другие сопутствующие оформления, из-за чего итоговая сумма сделки заметно возрастает.

Также Новости.LIVE рассказывали, что в 2026 году купить дом в Украине без проверки денег почти невозможно. Банки и нотариусы все жестче контролируют происхождение средств, поэтому даже обычная сделка может завершиться задержкой платежа или отказом в оформлении. В то же время законный вариант провести покупку без проблем существует — главное заблаговременно подготовить подтверждение доходов и правильно оформить все финансовые документы.