Продаж нерухомості у співвласності — коли неможлива угода у 2026 році

Нерухомість у співвласності — коли неможливо продати свою частку
Продаж частки у спільній нерухомості здається простою угодою лише на перший погляд. Насправді такі операції мають підвищені юридичні ризики й часто стають предметом судових спорів.
Як зазначила нотаріус Галина Ненченко у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, більшість проблем виникає через ігнорування прав інших співвласників та формальних процедур.
"Продаж частки без урахування інтересів співвласників може мати серйозні правові наслідки", — попереджає правознавець.
Продаж частки без згоди співвласника
Найчастіше угоди "сипляться" через відсутність письмової згоди іншого власника. Це класична історія для майна, набутого у шлюбі. Навіть якщо квартира оформлена на одного з подружжя, вона все одно є спільною.
Якщо продати свою частку нишком, суд скасує таку угоду за лічені засідання.
"Закон прямо передбачає можливість визнання такої угоди недійсною", — пояснює експерт.
Порушення переважного права купівлі
Ваші співвласники мають пріоритет. Ви зобов’язані спочатку запропонувати купити частку їм, і лише після офіційної відмови шукати стороннього покупця.
Тут часто намагаються хитрувати, але це погана ідея:
- Відправляють повідомлення на неправильну адресу.
- У повідомленні вказують одну ціну, а в реальному договорі — набагато нижчу (щоб "відлякати" співвласника).
- Не чекають належний місяць на відповідь.
Будь-яка з цих помилок — це практично гарантований програш у суді, якщо співвласник вирішить переоформити права покупця на себе.
Продаж частки під тиском або обманом
Суди дедалі частіше придивляються до того, в якому стані перебував продавець. Якщо на людину тиснули, обдурили або скористалися її важкими обставинами (наприклад, терміновою потребою в грошах на лікування), договір визнають недійсним.
"Такі дії є підставою для судового захисту", — резюмує Ненченко.
Що варто врахувати на майбутнє
Якщо ви плануєте таку угоду, не намагайтеся обійти закон "кривими" шляхами. Перевірте статус майна, підготуйте офіційні нотаріальні повідомлення всім співвласникам і залучіть нотаріуса ще на старті, а не в день підписання. Це єдиний спосіб спати спокійно і знати, що угоду не оскаржать через рік.
