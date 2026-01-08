Продажа недвижимости в совладении — когда невозможна сделка в 2026 году

Женщина с документами. Фото: Freepik

Продажа доли в общей недвижимости кажется простой сделкой только на первый взгляд. На самом деле такие операции имеют повышенные юридические риски и часто становятся предметом судебных споров.

Как отметила нотариус Галина Ненченко в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, большинство проблем возникает из-за игнорирования прав других совладельцев и формальных процедур.

"Продажа доли без учета интересов совладельцев может иметь серьезные правовые последствия", — предупреждает правовед.

Продажа доли без согласия совладельца

Чаще всего сделки "сыпятся" из-за отсутствия письменного согласия другого собственника. Это классическая история для имущества, приобретенного в браке. Даже если квартира оформлена на одного из супругов, она все равно является общей.

Если продать свою долю втихаря, суд отменит такую сделку за считанные заседания.

"Закон прямо предусматривает возможность признания такой сделки недействительной", — поясняет эксперт.

Нарушение преимущественного права покупки

Ваши совладельцы имеют приоритет. Вы обязаны сначала предложить купить долю им, и только после официального отказа искать стороннего покупателя.

Здесь часто пытаются хитрить, но это плохая идея:

Отправляют сообщение на неправильный адрес. В сообщении указывают одну цену, а в реальном договоре - гораздо ниже (чтобы "отпугнуть" совладельца). Не ждут положенный месяц на ответ.

Любая из этих ошибок — это практически гарантированный проигрыш в суде, если совладелец решит переоформить права покупателя на себя.

Продажа доли под давлением или обманом

Суды все чаще присматриваются к тому, в каком состоянии находился продавец. Если на человека давили, обманули или воспользовались его тяжелыми обстоятельствами (например, срочной потребностью в деньгах на лечение), договор признают недействительным.

"Такие действия являются основанием для судебной защиты", — резюмирует Ненченко.

Что стоит учесть на будущее

Если вы планируете такую сделку, не пытайтесь обойти закон "кривыми" путями. Проверьте статус имущества, подготовьте официальные нотариальные уведомления всем совладельцам и привлеките нотариуса еще на старте, а не в день подписания. Это единственный способ спать спокойно и знать, что сделку не оспорят через год.

