Пільгова іпотека: дружини військових можуть оформити єОселю під 3%

Український військовий.

У 2026 році програма "єОселя" залишається головним інструментом доступної іпотеки для військових. Найчастіше родини цікавляться, чи може саме дружина оформити кредит під 3%. Відповідь позитивна, але є нюанси, які часто стають причиною відмов.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, як це працює на практиці.

Що врахувати дружині військового

Пільгова ставка 3% прив’язана до статусу військового (контрактника чи мобілізованого). Проте, якщо позичальником виступає дружина, банк розглядає її як повноцінного фінансового суб’єкта.

Дружина військового дійсно може оформити єОселю під 3%. Але кожен банк має свої вимоги, розповіла експертка з нерухомості Юлія Войналович.

"Наприклад, у ПриватБанку зарплата військового має надходити саме в Приват", — наголосила вона.

Читайте також:

Також враховується офіційний дохід, кредитна історія та стабільність виплат. Через це навіть при формальній відповідності програмі можливі відмови.

Квадратні метри та "червоні зони"

Не забувайте про технічні обмеження, які часто ігнорують на старті. На сім’ю з двох людей ви можете претендувати на квартиру до 115,5 кв. м або будинок до 125,5 кв. м, нагадують у Міністерстві у справах ветеранів.

Але головне — локація. Якщо будинок розташований у зоні, яку банк вважає ризикованою (близькість до лінії фронту або територій, що були під окупацією), заявку відхилять без пояснень, попри ідеальну кредитну історію.

Що врахувати перед оформленням єОселі дружині

Процес починається онлайн. У застосунку "Дія" потрібно обрати послугу єОселя та заповнити заявку. Після попереднього схвалення обирається банк.

Далі подається пакет документів і проходить фінальна перевірка. На цьому етапі вирішується, чи зможе саме дружина оформити іпотеку.

Важливо заздалегідь уточнити вимоги конкретного банку. Часто вирішальним є не статус військового, а фінансова модель сім’ї. Якщо доходи оформлені правильно і відповідають вимогам, шанс отримати 3% значно зростає.

Що ще варто знати про єОселю

Як пояснив голова правління "Укрфінжитла" (оператор програми) Євген Мецгер в інтерв'ю Новини.LIVE, хоча базовий внесок зазвичай складає 20%, держава вирішила врахувати "реальні життєві обставини окремих позичальників" та запровадити для них пільги.

Зокрема, громадяни віком від 18 до 25 років тепер можуть сплатити лише 10% від вартості обраної нерухомості. За словами очільника компанії-оператора,

"Молодим людям складно одночасно накопичити внесок, зробити ремонт і облаштувати житло для життя, тому такі зміни мають полегшити старт на власному метрі", — наголосив Мецгер.

Це нововведення значно зменшує першочергове навантаження на сімейний бюджет у найбільш енерговитратний період після купівлі квартири.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, з 9 лютого 2026 року умови єОселі стали суворішими: тепер держава ретельніше перевіряє вартість і площу нерухомості, а також наявність інших квадратних метрів у кандидатів. Такі нововведення запровадили, щоб зробити пільгову іпотеку максимально адресною та допомагати лише тим сім'ям, які реально потребують власного дому.

Також Новини.LIVE розповідали, що для багатьох єОселя перетворилася на чи не єдиний спосіб нарешті змінити орендовані квартири на власні квадратні метри. Водночас мережею ширяться схеми від "кмітливих інвесторів", які розраховують гасити пільгову іпотеку коштом майбутніх орендарів.

Часті питання

Як працює єОселя для військових?

Військові контрактники та силовики отримують пільгову ставку 3% річних. Потрібно подати заявку в застосунку "Дія", обрати житло (готові квартири або будинки, що будуються) та отримати погодження банку. Головна перевага — мінімальний внесок від 20% та можливість залучити компенсації від місцевих громад.

Хто з військових може отримати житло від держави?

Першочергове право на державне житло або компенсацію мають учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та сім’ї загиблих героїв.

Також програма охоплює кадрових військовослужбовців із вислугою понад 20 років. Пріоритет надається тим, хто потребує поліпшення житлових умов і перебуває на квартирному обліку.