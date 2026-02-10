Видео
Главная Рынок недвижимости Неудобство, о котором знают не все — чего не хватает в ванных сталинок

Неудобство, о котором знают не все — чего не хватает в ванных сталинок

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 10:50
Особенности сталинок — чего не хватает в ванных комнатах и почему это неудобно
Сталинка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Когда говорят о сталинке, в воображении сразу всплывают дворцовые масштабы: трехметровые потолки, широченные подоконники и стены, которые не пробьет ни один перфоратор. Казалось бы, живи и радуйся. Но как только доходит до ежедневного быта, а именно — до ванной комнаты, все это "имперское величие" куда-то исчезает.

Оказывается, что в этих домах комфорт заканчивается на пороге санузла, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал Real Expert.

Читайте также:

Планировка санузлов в сталинках

В "номенклатурных" домах санузлы вроде и неплохие, но они странно спроектированы. На бумаге 3-4 квадрата ванной — это окей, но по факту они настолько узкие или неудобные, что туда едва втискивается одна чугунная ванна и умывальник.

О современной бытовой технике архитекторы 50-х, конечно, не думали. Поэтому сегодня владельцы сталинок играют в "тетрис": либо выбрасывают умывальник, чтобы поставить стиральную машину, либо пытаются запихнуть ее под раковину "кувшинки", что тоже такое себе удовольствие.

А в "рабочих" вариантах домов вообще можно встретить трэш — там ванн изначально не было предусмотрено по проекту, и люди выгораживали себе уголок прямо в кухне или бегали в городские бани.

Окошко в ванной сталинки

Пожалуй, самая забавная деталь сталинского быта — это окно из ванной в кухню. Кто-то говорит, что это для экономии света, кто-то — что это на случай взрыва газовой колонки (чтобы ударная волна выбила стекло, а не снесла стену).

Но по факту, кроме странного ощущения, что за тобой подглядывают во время мытья, оно мало что дает. Большинство при первом же ремонте закладывает его кирпичом или превращает в нишу для шампуней.

Чего не хватает ванным комнатам сталинок сегодня

Если вы решили обновить санузел в сталинке, готовьтесь к сюрпризам. Во-первых, вентиляция. Она часто живет своей жизнью, и выбить нормальную тягу в этих старых шахтах — квест еще тот.

Во-вторых, трубы. Стояки обычно спрятаны так, что к ним не подлезть, а перекрытия могут быть смешанными (дерево + бетон), что добавляет головной боли при замене сантехники или установке тяжелой душевой кабины.

Сталинки и в дальнейшем будут оставаться на рынке жилья. Но при покупке или ремонте важно помнить: ванная комната здесь — не о комфорте, а о компромиссе. И именно это скрытое неудобство требует наибольших вложений и продуманных решений.

Ранее мы рассказывали о нюансах сталинок 1930-1941 годов постройки, которые большинство не знает. А также в чем особенность ванных комнат в хрущевках.

ремонт СССР Дизайн квартира ванная комната
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
