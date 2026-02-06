Дизайн інтер'єру зірки — який трюк візуально збільшує вітальню Марка Цукерберга (фото)

Марка Цукерберг. Фото: Reuters

Вітальня Марка Цукерберга привернула увагу не лише через статус власника, а й завдяки продуманому оформленню. Інтер’єр виконаний у стриманому мінімалізмі з теплими відтінками, однак ключову роль у сприйнятті простору відіграють великі дзеркала майже на повний зріст.

У мінімалізмі, де панують спокійні кольори, саме дзеркала додають кімнаті життя та динаміки, розширюючи перспективу так, що межі стін просто зникають, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Реклама

Читайте також:

Світло, якого завжди мало

Навіть якщо у вас величезні вікна, сонце рідко заглядає в кожен куток. Дзеркало працює як природний ретранслятор.

"Дзеркало можна використовувати для поширення природного світла та створення ілюзії більшого простору. Якщо вітальня невелика, варто розмістити велике дзеркало над каміном або біля акцентної стіни", — наголошує дизайнерка Анна Франклін.

На практиці це працює просто: ви ставите дзеркало там, де "ловите" сонячного зайчика, і кімната миттєво стає світлішою без жодної додаткової лампи.

Марк Цукерберг з дружиною у вітальні. Фото: zuck/Instagram

Як дзеркала впливають на освітлення кімнати

Немає сенсу вішати дзеркало просто "аби було". Воно має працювати на картинку, яку ви бачите щодня.

Джен та Мар, засновниці Interior Fox, радять не мудрувати, а довіритися природі.

"Розміщення дзеркала там, де природно падає світло, залишається одним із найкращих дизайнерських прийомів. Дзеркало навпроти вікна відтворює світло і зелень, допомагаючи додати відчуття простору", — кажуть експерти.

Якщо повісити його навпроти вікна, ви фактично "впускаєте" частину вулиці чи саду в дім. Це робить інтер’єр глибшим і менш затиснутим.

Більше, ніж просто декор

Для маленьких квартир, де кожен метр на вагу золота, повнорозмірне дзеркало — це взагалі маст-хев. Воно змушує очі "гуляти" по кімнаті, не впираючись у глуху стіну. Це додає тієї самої повітряності, якої так не вистачає в типових плануваннях.

Вітальня Цукерберга вкотре доводить: щоб змінити настрій у домі, не обов’язково зносити стіни чи купувати дорогі меблі. Іноді достатньо одного великого дзеркала та правильного кута падіння світла.

Раніше ми розповідали, чому дизайнери звернули увагу на вітальню акторки Джулії Робертс. А також, що незвичного у вітальні Белли Хадід.