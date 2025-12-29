Що заборонено робити в квартирі в нічний час — правила та штрафи

Жінка закриває вуха. Фото: Freepik

Життя у багатоквартирному будинку завжди пов’язане з балансом між особистою свободою та правом інших на відпочинок. Власна квартира не дає абсолютної вседозволеності, особливо вночі.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які існують рамки поведінки у нічний час і що буде за їх порушення.

Що заборонено робити в квартирі в нічний час

Згідно зі статтею 24 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", у нічний час (з 22:00 до 8:00) заборонені дії, що створюють підвищений рівень шуму. Йдеться про гучний спів, крики, використання аудіотехніки та будь-які інші джерела побутового шуму, які можуть заважати сусідам.

У нічний час рівень шуму в житлових приміщеннях не повинен перевищувати 45 децибелів. Для порівняння: це звук спокійної розмови. Якщо ви вмикаєте телевізор так, що його чути в сусідній спальні, ви вже порушуєте норми.

"Підприємства, установи, а також громадяни при здійсненні будь-якої діяльності зобов’язані вживати заходів щодо недопущення перевищення рівнів шуму", — сказано у законі.

До речі, це стосується не лише техніки. Постійний гавкіт собаки, пересування меблів посеред ніч чи гучний тупіт також можуть стати приводом для візиту поліції.

Ремонт у нічний час

Найбільше конфліктів виникає через перфоратор або молоток. Тут правила ще суворіші. Проведення ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з 21:00 до 8:00, а у святкові та неробочі дні — цілодобово.

Навіть якщо ви просто хочете повісити поличку в неділю вдень, за законом сусіди мають повне право вимагати тиші. Проводити ремонт у вихідні можна лише за умови, що ви заздалегідь отримали згоду від мешканців усіх прилеглих квартир.

Штраф за порушення тиші в Україні

Якщо розмови не допомагають, сусіди мають право викликати поліцію. Правоохоронці зафіксують факт порушення та складуть протокол.

Стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає за це штрафи, а при повторному порушенні — навіть конфіскацію обладнання, що створює шум.

Станом на грудень 2025 року за порушення тиші передбачена відповідальність:

для громадян — попередження або штраф від 85 до 255 грн;

для посадових осіб і підприємств — від 255 до 510 грн.

У разі повторного порушення протягом року суми зростають — для громадян від 255 до 510 грн, а для посадових осіб і підприємств — від 850 до 2 550 грн.

Раніше ми розповідали, де ще, окрім квартири, заборонено шуміти після 22:00. А також, коли сусіди мають право зайти у квартиру, якщо господаря немає вдома.