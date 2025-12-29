Видео
Ночные часы — за какие действия в квартире могут оштрафовать

Ночные часы — за какие действия в квартире могут оштрафовать

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 20:08
Что запрещено делать в квартире в ночное время — правила и штрафы
Женщина закрывает уши. Фото: Freepik

Жизнь в многоквартирном доме всегда связана с балансом между личной свободой и правом других на отдых. Собственная квартира не дает абсолютной вседозволенности, особенно ночью.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие существуют рамки поведения в ночное время и что будет за их нарушение.

Читайте также:

Что запрещено делать в квартире в ночное время

Согласно статье 24 Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", в ночное время (с 22:00 до 8:00) запрещены действия, создающие повышенный уровень шума.

Речь идет о громком пении, криках, использовании аудиотехники и любых других источниках бытового шума, которые могут мешать соседям.

В ночное время уровень шума в жилых помещениях не должен превышать 45 децибел. Для сравнения: это звук спокойного разговора. Если вы включаете телевизор так, что его слышно в соседней спальне, вы уже нарушаете нормы.

"Предприятия, учреждения, а также граждане при осуществлении любой деятельности обязаны принимать меры по недопущению превышения уровней шума", — сказано в законе.

Кстати, это касается не только техники. Постоянный лай собаки, передвижение мебели посреди ночи или громкий топот также могут стать поводом для визита полиции.

Ремонт в ночное время

Больше всего конфликтов возникает из-за перфоратора или молотка. Здесь правила еще более строгие. Проведение ремонтных работ, сопровождающихся шумом, запрещается в рабочие дни с 21:00 до 8:00, а в праздничные и нерабочие дни — круглосуточно.

Даже если вы просто хотите повесить полочку в воскресенье днем, по закону соседи имеют полное право требовать тишины. Проводить ремонт в выходные можно только при условии, что вы заранее получили согласие от жителей всех близлежащих квартир.

Штраф за нарушение тишины в Украине

Если разговоры не помогают, соседи имеют право вызвать полицию. Правоохранители зафиксируют факт нарушения и составят протокол.

Статья 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает за это штрафы, а при повторном нарушении — даже конфискацию оборудования, создающего шум.

По состоянию на декабрь 2025 года за нарушение тишины предусмотрена ответственность:

  • для граждан — предупреждение или штраф от 85 до 255 грн;
  • для должностных лиц и предприятий — от 255 до 510 грн.

В случае повторного нарушения в течение года суммы возрастают — для граждан от 255 до 510 грн, а для должностных лиц и предприятий — от 850 до 2 550 грн.

Ранее мы рассказывали, где еще, кроме квартиры, запрещено шуметь после 22:00. А также, когда соседи имеют право зайти в квартиру, если хозяина нет дома.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
