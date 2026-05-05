Гостиная Николь Кидман: какая вещь мгновенно делает пространство элегантным (видео)

Николь Кидман. Фото: Reuters, nicolekidman/Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Интерьер голливудских звезд часто ассоциируется с чрезмерной роскошью, однако Николь Кидман в очередной раз доказала, что настоящий стиль кроется в деталях. Ее гостиная стала образцом эстетики, где главную роль играет не золотая лепнина, а грамотно подобранные цвета. Один удачный акцент смог превратить обычный солнечный уголок в пространство, излучающее спокойствие и высокий статус.

Такой прием легко повторить без больших затрат и сложных изменений. Главное — правильно выбрать цвет и материал, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Дизайн гостиной в стиле "тихой роскоши"

Секрет элегантности дома Николь Кидман заключается в выборе акцентного кресла мягкого ивового оттенка. Пока большинство дизайнеров годами советовали исключительно бежевые цвета, Кидман сделала ставку на приглушенный зеленый.

Это тот самый "антитрендовый" нейтрал, который выглядит свежо, но не надоедает. Зеленый цвет добавляет глубины, оставаясь при этом классикой, которая не выйдет из моды через сезон.

Дизайнер Жаклин Вэнс подчеркивает, что такой выбор является чрезвычайно практичным. Она отмечает.

"Я недавно оформляла похожую комнату, и мы остановились на бархатном кресле для чтения в приглушенном зеленом цвете. Я считаю это одним из самых благодарных и красивых вариантов обивки для добавления цвета в пространство", — отмечает она.

Такое кресло способно менять свой тон в зависимости от того, как движется солнце в течение дня.

Цвет стен и мебели в современном интерьере

Чтобы яркий или необычный цвет кресла не "выпадал" из общей картины, его важно правильно заземлить. Николь соединила свое кресло с контрастной подушкой, однако профессионалы советуют быть осторожными.

"Если кресло должно стать фокусной точкой комнаты, подушка не нужна. Вы можете накинуть на подлокотник одеяло из натурального льна или овсяного оттенка", — советует Вэнс.

И напоминает о балансе текстур — зеленые оттенки лучше всего работают в паре с натуральными материалами.

"Поскольку цвет уже впечатляющий, важно окружить его натуральными фактурами, чтобы смягчить эффект. Я обожаю джутовые ковры или необработанное дерево", — добавляет Жаклин.

Главное правило 2026 года — не пытаться дублировать цвет кресла в других деталях, позволяя ему быть главным героем вашей комнаты.

