Новое видение роскоши — чем впечатляет елка Хлои Кардашьян

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 17:05
Хлои Кардашьян показала елку, которая изменила представление о декоре (фото)
Хлои Кардашьян. Фото: Reuters

Рождественская елка Хлои Кардашьян в этом году стала одной из самых обсуждаемых. Она продемонстрировала праздничный стиль, который превращает естественность в роскошь, а сдержанность — в главный акцент. Основой декора стали ветви эвкалипта, красные цветы и минимальное количество украшений.

Такой подход создал атмосферу праздника, где каждый элемент имеет смысл и не перегружает пространство, пишет издание Homes & Gardens.

Как отмечают эксперты, именно баланс между природными материалами и сознательным минимализмом сделал эту елку примером нового прочтения праздничного декора.

Новое видение роскоши — чем впечатляет елка Хлои Кардашьян - фото 1
Хлои Кардашьян с детьми возле елки. Фото: khloekardashian/Instagram

Рождественский декор с эвкалиптом

Главная идея — использование максимально натуральных акцентов. Эвкалипт добавил композиции освежающего аромата и мягкой текстуры, а красные цветы стали яркими фокусами. Все вместе формирует сдержанную, но эмоциональную подачу роскоши.

"Ключ не только в выборе эвкалипта или ягод, а в том, как они размещены. Это демонстрация работы с пространством, а не с количеством элементов", — пишет издание.

 

Новое видение роскоши — чем впечатляет елка Хлои Кардашьян - фото 2
Хлои Кардашьян с мамой возле елки. Фото: khloekardashian/Instagram

Минимализм в елке

Минимализм Хлои не выглядит холодным или бедным - наоборот, он формирует ощущение продуманности. Белые огоньки создают мягкое сияние, которое подчеркивает естественные оттенки зелени, а выбор только двух цветовых акцентов - белого и красного - делает композицию гармоничной и узнаваемой.

Этот подход дизайнеры называют "редакторским взглядом", когда важно не то, что добавлено, а то, что сознательно не использовано.

"Мы привыкли обвешивать елку всем, что имеем. Но сдержанная композиция позволяет дереву дышать и работать на эстетику пространства", — говорят эксперты.

Новое видение роскоши — чем впечатляет елка Хлои Кардашьян - фото 3
Мама и Хлои Кардашьян возле елки. Фото: khloekardashian/Instagram

Как повторить стиль елки Хлои Кардашьян

Такой дизайн может создать каждый, ведь он не требует дорогих украшений. Главное — придерживаться замысла естественности и минимализма.

Что использовать:

  • ветки эвкалипта и хвойные элементы;
  • красные цветы или ягодные ветки;
  • белые огоньки с мягким свечением.

Чего избегать:

  • чрезмерного количества игрушек;
  • пестрой палитры;
  • блеска, который перегружает композицию.

Совет дизайнеров:

  • начинать с основы — хорошей традиционной елки;
  • работать с ритмом: природные элементы размещать точечно, но выразительно;
  • оставлять визуальные паузы, чтобы дерево выглядело объемным и легким.

Как сообщалось, рождественское дерево всегда является своеобразным отражением личности владельцев, и елка Джона Бон Джови не стала исключением. Певец решил украсить свое праздничное дерево в ностальгическом и традиционном стиле, что подчеркивает его приверженность к классике и семейным ценностям.

Также мы рассказывали, что зимние праздники традиционно наполняют дом атмосферой тепла, покоя и уюта. Именно такое гармоничное пространство, сочетающее классику и комфорт, создала у себя дома Дженнифер Энистон.

Рождество новогодняя елка Хлои Кардашьян Дизайн декор
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
