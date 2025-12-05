Хлои Кардашьян показала елку, которая изменила представление о декоре (фото)

Новое видение роскоши — чем впечатляет елка Хлои Кардашьян
Рождественская елка Хлои Кардашьян в этом году стала одной из самых обсуждаемых. Она продемонстрировала праздничный стиль, который превращает естественность в роскошь, а сдержанность — в главный акцент. Основой декора стали ветви эвкалипта, красные цветы и минимальное количество украшений.
Такой подход создал атмосферу праздника, где каждый элемент имеет смысл и не перегружает пространство, пишет издание Homes & Gardens.
Как отмечают эксперты, именно баланс между природными материалами и сознательным минимализмом сделал эту елку примером нового прочтения праздничного декора.
Рождественский декор с эвкалиптом
Главная идея — использование максимально натуральных акцентов. Эвкалипт добавил композиции освежающего аромата и мягкой текстуры, а красные цветы стали яркими фокусами. Все вместе формирует сдержанную, но эмоциональную подачу роскоши.
"Ключ не только в выборе эвкалипта или ягод, а в том, как они размещены. Это демонстрация работы с пространством, а не с количеством элементов", — пишет издание.
Минимализм в елке
Минимализм Хлои не выглядит холодным или бедным - наоборот, он формирует ощущение продуманности. Белые огоньки создают мягкое сияние, которое подчеркивает естественные оттенки зелени, а выбор только двух цветовых акцентов - белого и красного - делает композицию гармоничной и узнаваемой.
Этот подход дизайнеры называют "редакторским взглядом", когда важно не то, что добавлено, а то, что сознательно не использовано.
"Мы привыкли обвешивать елку всем, что имеем. Но сдержанная композиция позволяет дереву дышать и работать на эстетику пространства", — говорят эксперты.
Как повторить стиль елки Хлои Кардашьян
Такой дизайн может создать каждый, ведь он не требует дорогих украшений. Главное — придерживаться замысла естественности и минимализма.
Что использовать:
- ветки эвкалипта и хвойные элементы;
- красные цветы или ягодные ветки;
- белые огоньки с мягким свечением.
Чего избегать:
- чрезмерного количества игрушек;
- пестрой палитры;
- блеска, который перегружает композицию.
Совет дизайнеров:
- начинать с основы — хорошей традиционной елки;
- работать с ритмом: природные элементы размещать точечно, но выразительно;
- оставлять визуальные паузы, чтобы дерево выглядело объемным и легким.
