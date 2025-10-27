Відео
Україна
Ринок нерухомості Нові формати — які тренди з'явилися на ринку житла в ЄС

Нові формати — які тренди з’явилися на ринку житла в ЄС

Дата публікації: 27 жовтня 2025 10:15
Оновлено: 10:10
Тренди ринку нерухомості в Європі — на що переорієнтувалися забудовники
Будинки в Брюгге. Фото: Freepik

В Європі стрімко дорожчає житло, а купівельна спроможність населення падає. За останній рік середня ціна квадратного метра зросла швидше, ніж середні зарплати, тож власна квартира для багатьох залишається мрією.

Водночас розвивається новий тренд: менше площі — більше комфорту, зазначається в щорічному дослідження Deloitte Property Index 2025. Забудовники вже орієнтуються не на кількість, а на якість простору, енергоефективність та зручність.

Читайте також:

Найдорожчі міста Європи для купівлі житла

У 2025 році Амстердам очолив список найдорожчих міст: щоб придбати стандартну квартиру площею 70 м², потрібно понад 15 річних зарплат. Майже такі ж показники у Афінах і Празі — 15,3 і 15 відповідно. У Братиславі, Брно та Кошице ситуація трохи краща — 12-14 річних доходів.

"Для молодих сімей це серйозний виклик. Навіть за умов стабільного економічного зростання ціни перевищують можливості більшості покупців. Банки посилюють вимоги до позичальників, а попит перевищує пропозицію", — наголошують експерти.

Найменш доступні міста для купівлі житла:

  • Амстердам — понад 15 річних зарплат;
  • Афіни — 15,3 річних зарплат;
  • Прага — 15 річних зарплат;
  • Братислава, Брно, Кошице — 12-14 річних зарплат.

Де купити квартиру в Європі недорого

Незважаючи на загальне зростання цін, є міста, де житло залишається відносно доступним. Наприклад, у Турині, Манчестері та Катовіце квартиру площею 70 кв. м можна придбати приблизно за п'ять середніх річних зарплат.

Ці регіони демонструють більш збалансований ринок, де доходи громадян дозволяють планувати покупку житла без багаторічних накопичень.

Така різниця пояснюється меншим попитом і більшою пропозицією на ринку. У цих містах забудовники пропонують квартири з оптимальним співвідношенням ціни та якості, що робить їх привабливими для молодих сімей і перших покупців.

Тренди ринку оренди житла в Європі

Оренда в Європі також має свої особливості. Найдорожча знімати житло в:

  • Люксембурзі — понад 49 євро за кв. м;
  • Парижі і Дубліні — близько 30 євро за кв. м.

Найдешевша оренда житла в Албанії — 5-6 євро за кв. м на місяць.

Таким чином ринок Європи стає все більш полярним: у мегаполісах ціни ростуть, тоді як у менших містах зберігається відносна стабільність.

Як змінюється формат житла в ЄС

Нові квартири у великих містах уже не змагаються за метри — головне тепер функціональність. У Варшаві, Кракові та Познані середня площа становить 61 кв. м, у Празі та Брно — 54-57 кв. м. У Нідерландах популярні помешкання 60-80 кв. м з відкритим плануванням, великою кількістю світла та балконами.

Серед основних трендів, які визначають ринок 2025 року:

  • енергоефективність — утеплені фасади, "розумне" опалення, рекуперація тепла;
  • компактність — мінімум зайвих площ, максимум користі;
  • зони комфорту — тераси, коворкінги, фітнес-зали в межах житлового комплексу.

Що очікує ринок житла у майбутньому

Аналітики прогнозують, що у 2026-2027 роках тенденція лише посилиться: новобудови стануть компактнішими, але дорожчими, а стандарти якості — вищими. Люди дедалі частіше обиратимуть не купівлю, а оренду житла з високим рівнем зручностей і сервісу.

Європа переходить до нової моделі життя: менше квадратних метрів — більше змісту. Хоча придбати квартиру стає складніше, комфорт і функціональність житла зростають.

Як повідомлялось, Європейська комісія розробляє значні зміни для сектору оренди житла, прагнучи подолати поточну житлову кризу в більшості країн ЄС. Ці регуляторні заходи також мають на меті впорядкувати ринок короткострокової оренди, контролюючи такі платформи, як Airbnb і Booking.com.

Також ми розповідали, що попри ризики та складну ситуацію, Київ продовжує приваблювати тисячі людей як центр можливостей, роботи та кращого сервісу. Проте пріоритети орендарів суттєво змінилися: якщо раніше на першому місці була ціна й транспортна зручність, то тепер головним чинником при виборі житла стала безпека.

нерухомість ціни на квартири Європа житло оренда
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
