Тренди ринку нерухомості в Європі — на що переорієнтувалися забудовники

Нові формати — які тренди з’явилися на ринку житла в ЄС
В Європі стрімко дорожчає житло, а купівельна спроможність населення падає. За останній рік середня ціна квадратного метра зросла швидше, ніж середні зарплати, тож власна квартира для багатьох залишається мрією.
Водночас розвивається новий тренд: менше площі — більше комфорту, зазначається в щорічному дослідження Deloitte Property Index 2025. Забудовники вже орієнтуються не на кількість, а на якість простору, енергоефективність та зручність.
Найдорожчі міста Європи для купівлі житла
У 2025 році Амстердам очолив список найдорожчих міст: щоб придбати стандартну квартиру площею 70 м², потрібно понад 15 річних зарплат. Майже такі ж показники у Афінах і Празі — 15,3 і 15 відповідно. У Братиславі, Брно та Кошице ситуація трохи краща — 12-14 річних доходів.
"Для молодих сімей це серйозний виклик. Навіть за умов стабільного економічного зростання ціни перевищують можливості більшості покупців. Банки посилюють вимоги до позичальників, а попит перевищує пропозицію", — наголошують експерти.
Найменш доступні міста для купівлі житла:
- Амстердам — понад 15 річних зарплат;
- Афіни — 15,3 річних зарплат;
- Прага — 15 річних зарплат;
- Братислава, Брно, Кошице — 12-14 річних зарплат.
Де купити квартиру в Європі недорого
Незважаючи на загальне зростання цін, є міста, де житло залишається відносно доступним. Наприклад, у Турині, Манчестері та Катовіце квартиру площею 70 кв. м можна придбати приблизно за п'ять середніх річних зарплат.
Ці регіони демонструють більш збалансований ринок, де доходи громадян дозволяють планувати покупку житла без багаторічних накопичень.
Така різниця пояснюється меншим попитом і більшою пропозицією на ринку. У цих містах забудовники пропонують квартири з оптимальним співвідношенням ціни та якості, що робить їх привабливими для молодих сімей і перших покупців.
Тренди ринку оренди житла в Європі
Оренда в Європі також має свої особливості. Найдорожча знімати житло в:
- Люксембурзі — понад 49 євро за кв. м;
- Парижі і Дубліні — близько 30 євро за кв. м.
Найдешевша оренда житла в Албанії — 5-6 євро за кв. м на місяць.
Таким чином ринок Європи стає все більш полярним: у мегаполісах ціни ростуть, тоді як у менших містах зберігається відносна стабільність.
Як змінюється формат житла в ЄС
Нові квартири у великих містах уже не змагаються за метри — головне тепер функціональність. У Варшаві, Кракові та Познані середня площа становить 61 кв. м, у Празі та Брно — 54-57 кв. м. У Нідерландах популярні помешкання 60-80 кв. м з відкритим плануванням, великою кількістю світла та балконами.
Серед основних трендів, які визначають ринок 2025 року:
- енергоефективність — утеплені фасади, "розумне" опалення, рекуперація тепла;
- компактність — мінімум зайвих площ, максимум користі;
- зони комфорту — тераси, коворкінги, фітнес-зали в межах житлового комплексу.
Що очікує ринок житла у майбутньому
Аналітики прогнозують, що у 2026-2027 роках тенденція лише посилиться: новобудови стануть компактнішими, але дорожчими, а стандарти якості — вищими. Люди дедалі частіше обиратимуть не купівлю, а оренду житла з високим рівнем зручностей і сервісу.
Європа переходить до нової моделі життя: менше квадратних метрів — більше змісту. Хоча придбати квартиру стає складніше, комфорт і функціональність житла зростають.
Як повідомлялось, Європейська комісія розробляє значні зміни для сектору оренди житла, прагнучи подолати поточну житлову кризу в більшості країн ЄС. Ці регуляторні заходи також мають на меті впорядкувати ринок короткострокової оренди, контролюючи такі платформи, як Airbnb і Booking.com.
Також ми розповідали, що попри ризики та складну ситуацію, Київ продовжує приваблювати тисячі людей як центр можливостей, роботи та кращого сервісу. Проте пріоритети орендарів суттєво змінилися: якщо раніше на першому місці була ціна й транспортна зручність, то тепер головним чинником при виборі житла стала безпека.
