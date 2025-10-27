Видео
Новые форматы — какие тренды появились на рынке жилья в ЕС

Дата публикации 27 октября 2025 10:15
обновлено: 10:10
Тренды рынка недвижимости в Европе — на что переориентировались застройщики
Дома в Брюгге. Фото: Freepik

В Европе стремительно дорожает жилье, а покупательная способность населения падает. За последний год средняя цена квадратного метра выросла быстрее, чем средние зарплаты, поэтому собственная квартира для многих остается мечтой.

В то же время развивается новый тренд: меньше площади — больше комфорта, отмечается в ежегодном исследовании Deloitte Property Index 2025. Застройщики уже ориентируются не на количество, а на качество пространства, энергоэффективность и удобство.

Читайте также:

Самые дорогие города Европы для покупки жилья

В 2025 году Амстердам возглавил список самых дорогих городов: чтобы приобрести стандартную квартиру площадью 70 м², нужно более 15 годовых зарплат. Почти такие же показатели в Афинах и Праге — 15,3 и 15 соответственно. В Братиславе, Брно и Кошице ситуация немного лучше — 12-14 годовых доходов.

"Для молодых семей это серьезный вызов. Даже в условиях стабильного экономического роста цены превышают возможности большинства покупателей. Банки ужесточают требования к заемщикам, а спрос превышает предложение", — отмечают эксперты.

Наименее доступные города для покупки жилья:

  • Амстердам — более 15 годовых зарплат;
  • Афины — 15,3 годовых зарплат;
  • Прага — 15 годовых зарплат;
  • Братислава, Брно, Кошице — 12-14 годовых зарплат.

Где купить квартиру в Европе недорого

Несмотря на общий рост цен, есть города, где жилье остается относительно доступным. Например, в Турине, Манчестере и Катовице квартиру площадью 70 кв. м можно приобрести примерно за 5 средних годовых зарплат.

Эти регионы демонстрируют более сбалансированный рынок, где доходы граждан позволяют планировать покупку жилья без многолетних накоплений.

Такая разница объясняется меньшим спросом и большим предложением на рынке. В этих городах застройщики предлагают квартиры с оптимальным соотношением цены и качества, что делает их привлекательными для молодых семей и первых покупателей.

Тренды рынка аренды жилья в Европе

Аренда в Европе также имеет свои особенности. Самая дорогая снимать жилье в:

  • Люксембурге — более 49 евро за кв. м;
  • Париже и Дублине — около 30 евро за кв. м.

Самая дешевая аренда жилья в Албании — 5-6 евро за кв. м в месяц.

Таким образом рынок Европы становится все более полярным: в мегаполисах цены растут, тогда как в меньших городах сохраняется относительная стабильность.

Как меняется формат жилья в ЕС

Новые квартиры в крупных городах уже не соревнуются за метры — главное теперь функциональность. В Варшаве, Кракове и Познани средняя площадь составляет 61 кв. м, в Праге и Брно — 54-57 кв. м. В Нидерландах популярны квартиры 60-80 кв. м с открытой планировкой, большим количеством света и балконами.

Среди основных трендов, которые определяют рынок 2025 года:

  • энергоэффективность — утепленные фасады, "умное" отопление, рекуперация тепла;
  • компактность — минимум лишних площадей, максимум пользы;
  • зоны комфорта — террасы, коворкинги, фитнес-залы в пределах жилого комплекса.

Что ожидает рынок жилья в будущем

Аналитики прогнозируют, что в 2026-2027 годах тенденция только усилится: новостройки станут компактнее, но дороже, а стандарты качества — выше. Люди все чаще будут выбирать не покупку, а аренду жилья с высоким уровнем удобств и сервиса.

Европа переходит к новой модели жизни: меньше квадратных метров — больше содержания. Хотя приобрести квартиру становится сложнее, комфорт и функциональность жилья растут.

Как сообщалось, Европейская комиссия разрабатывает значительные изменения для сектора аренды жилья, стремясь преодолеть текущий жилищный кризис в большинстве стран ЕС. Эти регуляторные меры также имеют целью упорядочить рынок краткосрочной аренды, контролируя такие платформы, как Airbnb и Booking.com.

Также мы рассказывали, что несмотря на риски и сложную ситуацию, Киев продолжает привлекать тысячи людей как центр возможностей, работы и лучшего сервиса. Однако приоритеты арендаторов существенно изменились: если раньше на первом месте была цена и транспортное удобство, то теперь главным фактором при выборе жилья стала безопасность.

недвижимость цены на квартиры Европа жилье аренда
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
