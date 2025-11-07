Ринок нерухомості після війни працюватиме по-новому — що купуватимуть українці

Новобудова у Києві. Фото: Новини.LIVE

Ринок нерухомості України пережив справжню трансформацію. Повномасштабна війна не лише зупинила частину проєктів, а й змінила уявлення українців про безпеку, комфорт і цінність власного житла.

Як розповіла Новини.LIVE рієлторка Марини Куць, після завершення бойових дій попит зросте стрімко — повернення громадян із-за кордону, економічне відновлення та державні програми стимулюватимуть активні купівлі.

Реклама

Читайте також:

"Новий ринок уже не буде схожим на довоєнний. Люди шукатимуть не просто квадратні метри, а гарантію безпеки та стабільності", — зазначила експертка.

Безпечні регіони матимуть найбільший попит на житло

Українці дедалі частіше розглядають купівлю нерухомості як захист своєї сім’ї.

"Попит після війни буде найвищим у центральних і західних регіонах, а згодом — у відбудованих районах великих міст, де держава чи міжнародні партнери гарантуватимуть безпечну інфраструктуру", — пояснила Куць.

Серед регіонів, де попит очікувано зросте:

Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська області;

центральна частина України (Вінниця, Хмельницький, Черкаси);

міста, які держава визнає безпечними для відновлення будівництва.

Новобудови з укриттями та автономністю будуть у тренді

Як підкреслила Куць, одним із головних критеріїв вибору стане автономність. Люди звертатимуть увагу на укриття, генератори, незалежні джерела енергії та сучасні системи опалення.

"Якщо до війни питання укриттів майже не цікавило покупців, то тепер воно — одне з перших. Сім’ї з дітьми обов’язково запитують, чи є укриття у школах і садочках поблизу", — наголосила рієлторка.

Найбільш затребуваними характеристиками житла стануть:

наявність укриття у будинку чи поблизу;

система автономного опалення;

генератори для роботи ліфтів та освітлення;

можливість встановлення сонячних панелей.

Нові житлові комплекси вже проектуються з урахуванням енергонезалежності. Розробники закладають у проєкти резервні джерела живлення, зелені зони та соціальну інфраструктуру.

Попит на житло в передмістях різко зросте

Тенденція "виїзду за місто" стане ще помітнішою. Українці дедалі частіше обиратимуть життя у таунхаусах, дуплексах і котеджах у передмістях Києва, Львова, Тернополя та інших безпечних міст.

"Багато людей переосмислили поняття комфорту. Тепер це власна ділянка, автономне опалення й тиша замість тисняви багатоповерхівок", — зауважила Куць.

Таке житло дозволяє поєднати три важливі переваги:

незалежність від міських комунікацій;

простір для родини, саду чи зони відпочинку;

спокій у безпечнішому середовищі.

Доступне житло для переселенців стане пріоритетом

Проблема забезпечення житлом тих, хто втратив домівку, залишатиметься гострою.

"Прогнозую справжній бум державних і партнерських програм будівництва доступного житла — модульного чи малоповерхового. Саме цей сегмент може стати найдинамічнішим на ринку", — підкреслила рієлторка.

Майбутні проєкти державного та приватного сектору передбачатимуть:

зведення компактних і недорогих будинків;

участь міжнародних донорів у фінансуванні;

будівництво у регіонах із низьким рівнем ризиків.

Такі ініціативи стануть фундаментом соціальної відбудови та повернення внутрішньо переміщених осіб до нормального життя.

Комерційна нерухомість відновить бізнес

Разом із житловими об’єктами активно розвиватиметься сегмент комерційної нерухомості. Відродження малого та середнього бізнесу створить запит на офіси, склади та виробничі площі у безпечних регіонах.

Саме там зосередиться новий діловий потенціал країни, адже бізнес шукатиме:

стабільні енергопостачання;

логістичну зручність;

податкові стимули та державну підтримку.

Перспектива ринку після війни

Попри всі виклики, ринок нерухомості України має шанс стати сильнішим і сучаснішим.

"Українці вже не повернуться до старих звичок. Вони купуватимуть житло, в якому можна почуватися впевнено навіть у кризу", — резюмувала Марина Куць.

Як повідомлялось, придбання житла є значною подією, проте навіть правильно складений договір купівлі-продажу не дає стовідсоткової гарантії. У випадку визнання угоди недійсною через суд, існує ризик втратити як саму нерухомість, так і вкладені кошти.

Також ми розповідали, цього року порівняння вартості житла в ЄС та Україні стало несподіванкою навіть для фахівців. Попри значну інфляцію та нестабільність валют, український ринок нерухомості зберігає позицію одного з найбільш доступних на всьому європейському континенті.