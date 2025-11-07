Рынок недвижимости после войны будет работать по-новому — что будут покупать украинцы

Новостройка в Киеве. Фото: Новости.LIVE

Рынок недвижимости Украины пережил настоящую трансформацию. Полномасштабная война не только остановила часть проектов, но и изменила представление украинцев о безопасности, комфорте и ценности собственного жилья.

Как рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць, после завершения боевых действий спрос вырастет стремительно — возвращение граждан из-за границы, экономическое восстановление и государственные программы будут стимулировать активные покупки.

Реклама

Читайте также:

"Новый рынок уже не будет похож на довоенный. Люди будут искать не просто квадратные метры, а гарантию безопасности и стабильности", — отметила эксперт.

Безопасные регионы будут иметь наибольший спрос на жилье

Украинцы все чаще рассматривают покупку недвижимости как защиту своей семьи.

"Спрос после войны будет самым высоким в центральных и западных регионах, а затем — в отстроенных районах крупных городов, где государство или международные партнеры будут гарантировать безопасную инфраструктуру", — пояснила Куць.

Среди регионов, где спрос ожидаемо возрастет:

Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская области;

центральная часть Украины (Винница, Хмельницкий, Черкассы);

города, которые государство признает безопасными для возобновления строительства.

Новостройки с укрытиями и автономностью будут в тренде

Как подчеркнула Куць, одним из главных критериев выбора станет автономность. Люди будут обращать внимание на укрытия, генераторы, независимые источники энергии и современные системы отопления.

"Если до войны вопрос укрытий почти не интересовал покупателей, то теперь он — один из первых. Семьи с детьми обязательно спрашивают, есть ли укрытия в школах и садиках поблизости", — подчеркнула риелтор.

Наиболее востребованными характеристиками жилья станут:

наличие укрытия в доме или поблизости;

система автономного отопления;

генераторы для работы лифтов и освещения;

возможность установки солнечных панелей.

Новые жилые комплексы уже проектируются с учетом энергонезависимости. Разработчики закладывают в проекты резервные источники питания, зеленые зоны и социальную инфраструктуру.

Спрос на жилье в пригородах резко возрастет

Тенденция "выезда за город" станет еще более заметной. Украинцы все чаще будут выбирать жизнь в таунхаусах, дуплексах и коттеджах в пригородах Киева, Львова, Тернополя и других безопасных городов.

"Многие люди переосмыслили понятие комфорта. Теперь это собственный участок, автономное отопление и тишина вместо давки многоэтажек", — отметила Куць.

Такое жилье позволяет совместить три важных преимущества:

независимость от городских коммуникаций;

пространство для семьи, сада или зоны отдыха;

спокойствие в более безопасной среде.

Доступное жилье для переселенцев станет приоритетом

Проблема обеспечения жильем тех, кто потерял дом, будет оставаться острой.

"Прогнозирую настоящий бум государственных и партнерских программ строительства доступного жилья - модульного или малоэтажного. Именно этот сегмент может стать самым динамичным на рынке", — подчеркнула риелтор.

Будущие проекты государственного и частного сектора будут предусматривать:

возведение компактных и недорогих домов;

участие международных доноров в финансировании;

строительство в регионах с низким уровнем рисков.

Такие инициативы станут фундаментом социального восстановления и возвращения внутренне перемещенных лиц к нормальной жизни.

Коммерческая недвижимость восстановит бизнес

Вместе с жилыми объектами активно будет развиваться сегмент коммерческой недвижимости. Возрождение малого и среднего бизнеса создаст запрос на офисы, склады и производственные площади в безопасных регионах.

Именно там сосредоточится новый деловой потенциал страны, ведь бизнес будет искать:

стабильные энергоснабжения;

логистическое удобство;

налоговые стимулы и государственную поддержку.

Перспектива рынка после войны

Несмотря на все вызовы, рынок недвижимости Украины имеет шанс стать сильнее и современнее.

"Украинцы уже не вернутся к старым привычкам. Они будут покупать жилье, в котором можно чувствовать себя уверенно даже в кризис", — резюмировала Марина Куць.

Как сообщалось, приобретение жилья является значительным событием, однако даже правильно составленный договор купли-продажи не дает стопроцентной гарантии. В случае признания сделки недействительной через суд, существует риск потерять как саму недвижимость, так и вложенные средства.

Также мы рассказывали, в этом году сравнение стоимости жилья в ЕС и Украине стало неожиданностью даже для специалистов. Несмотря на значительную инфляцию и нестабильность валют, украинский рынок недвижимости сохраняет позицию одного из самых доступных на всем европейском континенте.