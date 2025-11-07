Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Новые форматы жилья — что будут покупать украинцы после войны

Новые форматы жилья — что будут покупать украинцы после войны

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 17:05
обновлено: 12:19
Рынок недвижимости после войны будет работать по-новому — что будут покупать украинцы
Новостройка в Киеве. Фото: Новости.LIVE

Рынок недвижимости Украины пережил настоящую трансформацию. Полномасштабная война не только остановила часть проектов, но и изменила представление украинцев о безопасности, комфорте и ценности собственного жилья.

Как рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць, после завершения боевых действий спрос вырастет стремительно — возвращение граждан из-за границы, экономическое восстановление и государственные программы будут стимулировать активные покупки.

Реклама
Читайте также:

"Новый рынок уже не будет похож на довоенный. Люди будут искать не просто квадратные метры, а гарантию безопасности и стабильности", — отметила эксперт.

Безопасные регионы будут иметь наибольший спрос на жилье

Украинцы все чаще рассматривают покупку недвижимости как защиту своей семьи.

"Спрос после войны будет самым высоким в центральных и западных регионах, а затем — в отстроенных районах крупных городов, где государство или международные партнеры будут гарантировать безопасную инфраструктуру", — пояснила Куць.

Среди регионов, где спрос ожидаемо возрастет:

  • Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская области;
  • центральная часть Украины (Винница, Хмельницкий, Черкассы);
  • города, которые государство признает безопасными для возобновления строительства.

Новостройки с укрытиями и автономностью будут в тренде

Как подчеркнула Куць, одним из главных критериев выбора станет автономность. Люди будут обращать внимание на укрытия, генераторы, независимые источники энергии и современные системы отопления.

"Если до войны вопрос укрытий почти не интересовал покупателей, то теперь он — один из первых. Семьи с детьми обязательно спрашивают, есть ли укрытия в школах и садиках поблизости", — подчеркнула риелтор.

Наиболее востребованными характеристиками жилья станут:

  • наличие укрытия в доме или поблизости;
  • система автономного отопления;
  • генераторы для работы лифтов и освещения;
  • возможность установки солнечных панелей.

Новые жилые комплексы уже проектируются с учетом энергонезависимости. Разработчики закладывают в проекты резервные источники питания, зеленые зоны и социальную инфраструктуру.

Спрос на жилье в пригородах резко возрастет

Тенденция "выезда за город" станет еще более заметной. Украинцы все чаще будут выбирать жизнь в таунхаусах, дуплексах и коттеджах в пригородах Киева, Львова, Тернополя и других безопасных городов.

"Многие люди переосмыслили понятие комфорта. Теперь это собственный участок, автономное отопление и тишина вместо давки многоэтажек", — отметила Куць.

Такое жилье позволяет совместить три важных преимущества:

  • независимость от городских коммуникаций;
  • пространство для семьи, сада или зоны отдыха;
  • спокойствие в более безопасной среде.

Доступное жилье для переселенцев станет приоритетом

Проблема обеспечения жильем тех, кто потерял дом, будет оставаться острой.

"Прогнозирую настоящий бум государственных и партнерских программ строительства доступного жилья - модульного или малоэтажного. Именно этот сегмент может стать самым динамичным на рынке", — подчеркнула риелтор.

Будущие проекты государственного и частного сектора будут предусматривать:

  • возведение компактных и недорогих домов;
  • участие международных доноров в финансировании;
  • строительство в регионах с низким уровнем рисков.

Такие инициативы станут фундаментом социального восстановления и возвращения внутренне перемещенных лиц к нормальной жизни.

Коммерческая недвижимость восстановит бизнес

Вместе с жилыми объектами активно будет развиваться сегмент коммерческой недвижимости. Возрождение малого и среднего бизнеса создаст запрос на офисы, склады и производственные площади в безопасных регионах.

Именно там сосредоточится новый деловой потенциал страны, ведь бизнес будет искать:

  • стабильные энергоснабжения;
  • логистическое удобство;
  • налоговые стимулы и государственную поддержку.

Перспектива рынка после войны

Несмотря на все вызовы, рынок недвижимости Украины имеет шанс стать сильнее и современнее.

"Украинцы уже не вернутся к старым привычкам. Они будут покупать жилье, в котором можно чувствовать себя уверенно даже в кризис", — резюмировала Марина Куць.

Как сообщалось, приобретение жилья является значительным событием, однако даже правильно составленный договор купли-продажи не дает стопроцентной гарантии. В случае признания сделки недействительной через суд, существует риск потерять как саму недвижимость, так и вложенные средства.

Также мы рассказывали, в этом году сравнение стоимости жилья в ЕС и Украине стало неожиданностью даже для специалистов. Несмотря на значительную инфляцию и нестабильность валют, украинский рынок недвижимости сохраняет позицию одного из самых доступных на всем европейском континенте.

недвижимость цены на квартиры жилье купить квартиру квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации