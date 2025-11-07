Рынок недвижимости после войны будет работать по-новому — что будут покупать украинцы

Новые форматы жилья — что будут покупать украинцы после войны
Рынок недвижимости Украины пережил настоящую трансформацию. Полномасштабная война не только остановила часть проектов, но и изменила представление украинцев о безопасности, комфорте и ценности собственного жилья.
Как рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць, после завершения боевых действий спрос вырастет стремительно — возвращение граждан из-за границы, экономическое восстановление и государственные программы будут стимулировать активные покупки.
"Новый рынок уже не будет похож на довоенный. Люди будут искать не просто квадратные метры, а гарантию безопасности и стабильности", — отметила эксперт.
Безопасные регионы будут иметь наибольший спрос на жилье
Украинцы все чаще рассматривают покупку недвижимости как защиту своей семьи.
"Спрос после войны будет самым высоким в центральных и западных регионах, а затем — в отстроенных районах крупных городов, где государство или международные партнеры будут гарантировать безопасную инфраструктуру", — пояснила Куць.
Среди регионов, где спрос ожидаемо возрастет:
- Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская области;
- центральная часть Украины (Винница, Хмельницкий, Черкассы);
- города, которые государство признает безопасными для возобновления строительства.
Новостройки с укрытиями и автономностью будут в тренде
Как подчеркнула Куць, одним из главных критериев выбора станет автономность. Люди будут обращать внимание на укрытия, генераторы, независимые источники энергии и современные системы отопления.
"Если до войны вопрос укрытий почти не интересовал покупателей, то теперь он — один из первых. Семьи с детьми обязательно спрашивают, есть ли укрытия в школах и садиках поблизости", — подчеркнула риелтор.
Наиболее востребованными характеристиками жилья станут:
- наличие укрытия в доме или поблизости;
- система автономного отопления;
- генераторы для работы лифтов и освещения;
- возможность установки солнечных панелей.
Новые жилые комплексы уже проектируются с учетом энергонезависимости. Разработчики закладывают в проекты резервные источники питания, зеленые зоны и социальную инфраструктуру.
Спрос на жилье в пригородах резко возрастет
Тенденция "выезда за город" станет еще более заметной. Украинцы все чаще будут выбирать жизнь в таунхаусах, дуплексах и коттеджах в пригородах Киева, Львова, Тернополя и других безопасных городов.
"Многие люди переосмыслили понятие комфорта. Теперь это собственный участок, автономное отопление и тишина вместо давки многоэтажек", — отметила Куць.
Такое жилье позволяет совместить три важных преимущества:
- независимость от городских коммуникаций;
- пространство для семьи, сада или зоны отдыха;
- спокойствие в более безопасной среде.
Доступное жилье для переселенцев станет приоритетом
Проблема обеспечения жильем тех, кто потерял дом, будет оставаться острой.
"Прогнозирую настоящий бум государственных и партнерских программ строительства доступного жилья - модульного или малоэтажного. Именно этот сегмент может стать самым динамичным на рынке", — подчеркнула риелтор.
Будущие проекты государственного и частного сектора будут предусматривать:
- возведение компактных и недорогих домов;
- участие международных доноров в финансировании;
- строительство в регионах с низким уровнем рисков.
Такие инициативы станут фундаментом социального восстановления и возвращения внутренне перемещенных лиц к нормальной жизни.
Коммерческая недвижимость восстановит бизнес
Вместе с жилыми объектами активно будет развиваться сегмент коммерческой недвижимости. Возрождение малого и среднего бизнеса создаст запрос на офисы, склады и производственные площади в безопасных регионах.
Именно там сосредоточится новый деловой потенциал страны, ведь бизнес будет искать:
- стабильные энергоснабжения;
- логистическое удобство;
- налоговые стимулы и государственную поддержку.
Перспектива рынка после войны
Несмотря на все вызовы, рынок недвижимости Украины имеет шанс стать сильнее и современнее.
"Украинцы уже не вернутся к старым привычкам. Они будут покупать жилье, в котором можно чувствовать себя уверенно даже в кризис", — резюмировала Марина Куць.
