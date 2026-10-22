Житлові будинки в Києві. Фото: Новини.LIVE

Реєстрація родича у квартирі не означає, що він автоматично стає співвласником нерухомості. Проте в окремих випадках людина може мати право користуватися житлом або претендувати на частку на інших законних підставах. Власникам важливо знати, як перевірити права зареєстрованого мешканця, захистити квартиру та діяти, якщо родич відмовляється залишати житло.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Сімейний кодекси України.

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Які права дає прописка у квартирі

Реєстрація місця проживання сама по собі не надає людині права власності на квартиру. Відповідно до статті 2 Закону України № 1871-IX, реєстрація місця проживання не є підставою для набуття права володіння, користування чи розпорядження житлом.

Тобто якщо власник прописав у квартирі брата, сестру, племінника або іншого родича, той не стає співвласником автоматично. Він не може вимагати частку нерухомості лише на підставі реєстрації або самостійно вирішувати питання її продажу.

Водночас необхідно розрізняти реєстрацію місця проживання та право користування житлом. Останнє може виникати з інших підстав, зокрема через договір, сімейні відносини або судове рішення. Тому під час конфлікту важливо з'ясувати не лише те, хто зареєстрований у квартирі, а й те, на яких умовах людина отримала право проживати там.

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Коли прописаний родич може претендувати на квартиру

Якщо родич вимагає частку нерухомості, потрібно перевірити, чи має він для цього окремі юридичні підстави. Сам факт родинних зв'язків або тривалої реєстрації не робить людину власником житла.

Наприклад, право на частку може виникнути внаслідок спадкування, дарування, купівлі нерухомості або оформлення спільної власності. У таких випадках значення мають документи, а не прописка.

Окрема ситуація — квартира, придбана під час шлюбу. За статтею 60 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, за загальним правилом належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності. Водночас стаття 57 визначає майно, яке є особистою приватною власністю одного з подружжя, зокрема отримане в дарунок або у спадщину.

Стаття 74 Сімейного кодексу також передбачає можливість спільної сумісної власності на майно, набуте жінкою та чоловіком під час проживання однією сім'єю без шлюбу, якщо виконуються встановлені законом умови.

Якщо родич заявляє про право на частину квартири, власнику потрібно з'ясувати, чи йдеться лише про реєстрацію місця проживання, чи існують інші підстави для майнових вимог.

Що робити власнику, якщо родич претендує на житло

Якщо зареєстрований родич заявляє, що має право на квартиру, власнику варто діяти послідовно.

Крок 1. Перевірити документи на нерухомість.

Знайдіть договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про право на спадщину або інший документ, на підставі якого було набуто житло. За потреби перевірте інформацію про власника в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Крок 2. З'ясувати, на чому ґрунтуються претензії родича.

Попросіть надати документи, якщо людина заявляє про право на частку. Це може бути документ про спадкування, договір або інше підтвердження майнових прав. Сама прописка не є достатньою підставою для набуття власності.

Крок 3. Перевірити право користування житлом.

Навіть якщо родич не є співвласником, він може мати окремі підстави для проживання у квартирі. Наприклад, це може бути пов'язано з договором або сімейними відносинами з власником. Якщо виник спір, потрібно оцінити обставини вселення та інші докази.

Крок 4. Визначити законний спосіб розв'язання конфлікту.

Якщо родич лише зареєстрований у квартирі, власник може перевірити можливість зняття його з реєстрації. Якщо ж людина заявляє про право власності або відмовляється звільняти житло, попри вимоги власника, може знадобитися юридична консультація та звернення до суду.

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