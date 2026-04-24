Податок на нерухомість в Україні: хто заплатить більше у 2026 році

Гривні на столі. Фото: Новини.LIVE

В Україні податок на нерухомість у 2026 році залишається одним із ключових місцевих зборів. Його розмір залежить не лише від площі житла, а й від типу об’єкта та кількості нерухомості у власності. Багато власників отримують повідомлення вже влітку і не завжди розуміють, як формується сума.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДПС у Дніпропетровській області розповідає про що варто знати заздалегідь, щоб уникнути переплат або штрафів.

Хто сплачує податок на нерухомість

Основними платниками є фізичні особи, які офіційно володіють квартирами, будинками або навіть їхніми частками. Якщо ви купили житло нещодавно, важливо знати: податок нараховується з того місяця, коли право власності було офіційно внесено в реєстр.

Навіть якщо у вас лише кімната в комуналці, але її площа перевищує встановлені норми, ви стаєте учасником цього процесу. Для нежитлових приміщень пільг немає — за них доведеться платити з кожного метра.

Пільги на податок на нерухомість

Держава дарує кожному власнику "недоторканний запас" площі, за яку платити не потрібно. Для квартир цей ліміт становить 60 квадратних метрів, а для приватних будинків — 120.

Якщо ж ви щасливий власник і того, і іншого одночасно, то загальна пільгова площа зростає до 180 квадратів. Податок нараховується тільки на те, що знаходиться "зверху" цих цифр. Наприклад, маючи квартиру 75 метрів, ви сплатите лише за 15 "зайвих".

Як рахується податок на нерухомість

Процес обчислення зазвичай бере на себе податкова служба за місцем вашої реєстрації. Якщо у вас декілька об’єктів одного типу, їхня площа просто плюсується, а пільга віднімається від загальної суми.

Коли ж об'єкти різні, система розподіляє податок пропорційно до площі кожного з них.

До 1 липня 2026 року вам мають надіслати повідомлення-рішення з детальним розрахунком та реквізитами.

Для тих, хто володіє справді великими об'єктами, діють особливі правила.

Якщо ваша квартира більша за 300 квадратних метрів або будинок перевищує 500, готуйтеся до додаткового платежу.

Крім основного податку, до суми автоматично додається 25 000 гривень на рік за кожен такий об’єкт. Це фіксована сума, яку в народі називають податком на розкіш, і вона не залежить від того, де саме розташована така нерухомість.

Терміни сплати податку на майно

Після того, як ви отримали квитанцію, у вас є 60 днів на те, щоб закрити цей борг перед державою. Всі кошти йдуть до місцевого бюджету, тобто на розвиток саме вашої громади.

Якщо повідомлення не прийшло, але ви знаєте, що ваша площа перевищує норми, краще самостійно звернутися до ДПС.

Як повідомляли Новини.LIVE, помилки в податкових нарахуваннях на житло — звична справа для 2026 року через постійну синхронізацію баз даних. Якщо цифри в платіжці здаються нелогічними, варто ініціювати офіційну звірку з податківцями. Це легальний спосіб актуалізувати відомості, виправити технічні описки та вберегти себе від зайвих витрат.

Також Новини.LIVE розповідали, що українські орендодавці та власники житла все частіше обирають дистанційну взаємодію з податковою замість особистих візитів. Завдяки переходу перевірок у цифровий формат контролювати стан розрахунків із бюджетом стало значно простіше, що допомагає вчасно закривати борги та уникати зайвих нарахувань.