Головна Ринок нерухомості Податок на нерухомість: 4 випадки, коли треба звіритись з ДПС

Податок на нерухомість: 4 випадки, коли треба звіритись з ДПС

Дата публікації: 19 квітня 2026 14:32
Податок на нерухомість: як зробити звірку з ДПС та не переплатити
Чоловік тримає купюри. Фото: Новини.LIVE

Податкові повідомлення щодо нерухомості часто містять неточності. У 2026 році це не рідкість через оновлення реєстрів і нові джерела передачі даних. Якщо сума викликає сумніви, її можна перевірити через звірку в податковій. 

Це офіційна процедура, яка дозволяє виправити помилки та уникнути переплат, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юридичну компанію YANKIV.

Хто має право на звірку податку на нерухомість

Кожен власник житлової чи нежитлової нерухомості може подати заяву до податкової за своєю адресою. Під час звірки перевіряють об’єкти у власності, їх площу, ставку податку, наявність пільг і правильність нарахувань. Підставою є норми Податкового кодексу, і відмовити у перевірці не можуть.

Є кілька типових ситуацій, коли без звірки не обійтися:

  • у повідомленні вказана неправильна площа або тип будівлі;
  • податок нарахували на проданий об’єкт;
  • не застосували пільгу;
  • новий об’єкт ще не з’явився в базі ДПС.

У таких випадках краще діяти одразу, поки не настав строк сплати, наголошують фахівці.

Які документи потрібні для звірки податку

Щоб довести свою правоту, вам знадобляться оригінали або копії паперів на житло. Це може бути договір купівлі-продажу, свідоцтво про спадщину або витяг з Реєстру речових прав.

Податківці зважають на новий Класифікатор будівель, тому важливо мати актуальний технічний паспорт або документи, де чітко вказано категорію об’єкта. Якщо ваші дані переконливі — стару квитанцію анулюють і надішлють нову з правильним розрахунком.

Інформація про власників нерухомості надходить до податкової автоматично від реєстраторів протягом 15 днів після завершення кварталу. З 2026 року до процесу приєдналися нотаріуси, які передають дані про угоди щокварталу.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські власники житла зобов'язані щорічно сплачувати податок на нерухомість за площу, що перевищує встановлені норми. На розрахунок із бюджетом надається 60 днів з моменту отримання квитанції, а затримка платежу призводить до автоматичного формування податкового боргу

Також Новини.LIVE розповідали, що через повномасштабне вторгнення величезні площі українських угідь опинилися в зоні бойових дій або залишилися замінованими, що унеможливлює їхню експлуатацію. У зв'язку з цим для багатьох землевласників постало гостре питання щодо доцільності та механізмів нарахування податків на такі території.

Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Автор:
Катерина Балаєва
